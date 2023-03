De Duitse bondskanselier Olaf Scholz hield vrijdag privégesprekken met de Amerikaanse president Joe Biden in het Witte Huis, uit bezorgdheid dat China mogelijk wapens naar Rusland gaat sturen.

Scholz zei dat de samenwerking met de VS “in een zeer goede staat” was en voegde eraan toe dat het belangrijk was om hun transatlantische eenheid en hun steun aan Oekraïne in stand te houden.

Scholz zei dat het “erg belangrijk was dat we samen optraden”, eraan toevoegend dat het ook “belangrijk is dat we de boodschap geven dat we dit zullen blijven doen zolang het nodig is”.

Biden zei tegen Scholz: “Ik wil je bedanken voor je sterke en standvastige leiderschap. Dat meen ik oprecht. Het heeft een enorm verschil gemaakt.” De Amerikaanse leider bedankte Scholz ook voor de “grondige” steun van Duitsland aan Oekraïne.

De twee leiders voerden besprekingen achter gesloten deuren, maar spraken ook kort voor verslaggevers.

Dit was de eerste reis van Scholz naar Washington DC nadat Rusland in februari vorig jaar op grote schaal Oekraïne was binnengevallen.

Biden prees ook het besluit van Scholz om de militaire uitgaven van Duitsland te verhogen, de energiebronnen te diversifiëren en de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen.

“Als NAVO-bondgenoten maken we de alliantie sterker”, voegde Biden eraan toe.

Waarom maken de VS en Duitsland zich zorgen over China?

Voorafgaand aan de bijeenkomst riep de Duitse bondskanselier China op om “uw invloed in Moskou aan te wenden om aan te dringen op de terugtrekking van Russische troepen”, en niet om “wapens te leveren aan de agressor Rusland” in een toespraak tot de Bondsdag op donderdag.

De woordvoerder van de nationale veiligheid van het Witte Huis, John Kirby, zei tegen DW: “We hebben nog steeds geen enkele indicatie dat de Chinezen hebben besloten door te gaan met het leveren van enige vorm van dodelijke wapens of capaciteiten aan Rusland.

“Ze hebben het niet van tafel gehaald, maar we zien geen tekenen dat ze op dit moment die kant op gaan, en we hopen zeker dat ze dat ook niet doen.”

Een dergelijke stap zou de Russische oorlog in Oekraïne, die al meer dan een jaar duurt, kunnen voortslepen. Het zou ook wrijving kunnen veroorzaken tussen Duitsland en de VS vanwege hun verschillende standpunten over Peking.

China is de grootste handelspartner van Duitsland, en de mogelijkheid die door de VS wordt geopperd om sancties op te leggen aan China als het besluit wapens te sturen, kan problemen veroorzaken voor Berlijn, wat heeft gesuggereerd dat Peking een rol zou kunnen spelen bij het tot stand brengen van vrede.

Oekraïne: verdelen nieuwe allianties de wereld?

Duitse en Amerikaanse ‘diepe vriendschapsbanden’

De rustige ontmoeting tussen de twee leiders volgt ook op onthullingen van Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van Biden, dat de VS alleen instemde met het sturen van Abrams-tanks naar Oekraïne omdat Duitsland dit als voorwaarde had gesteld voor het sturen van zijn eigen Leopard 2-tanks.

Scholz bracht waarschijnlijk ook de kwestie aan de orde van Amerikaanse subsidies voor groene technologieën – onderdeel van de Inflation Reduction Act (IRA) – die tot woede hebben geleid onder Amerikaanse bondgenoten in Europa die zeggen dat hun bedrijven hierdoor in het nadeel worden gebracht terwijl zij het grootste deel van de gevolgen ondervinden van de invasie van Rusland.

De bijeenkomst van vrijdag “is geen teken van crisis. Het is een kans om de persoonlijke relatie tussen beide leiders te verdiepen”, zegt Sudha David-Wilp, hoofd van het Berlijnse bureau van de Duitse denktank Marshall Fund.

“Washington kijkt nog steeds naar Berlijn als de leidende militaire macht in Europa. Het is een kans om de balans op te maken”, voegde ze eraan toe.

rm, ab/sms (Reuters, AP)

