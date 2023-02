KYIV – De Amerikaanse president Joe Biden arriveerde maandagochtend in Kiev voor zijn eerste bezoek aan Oekraïne sinds Rusland in februari 2022 zijn grootschalige invasie lanceerde.

In een bericht op zijn socialemediakanalen bevestigde de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy dat Biden in de stad was met een foto van het paar dat voor Oekraïense en Amerikaanse vlaggen staat.

“Joseph Biden, welkom in Kiev! Uw bezoek is een uiterst belangrijk teken van steun voor alle Oekraïners”, zei hij op Telegram, zowel in het Oekraïens als in het Engels.

Eerder werd de Amerikaanse president gespot terwijl hij over het Mykhailivska-plein in Kiev liep, toen luchtalarmsirenes afgingen in de Oekraïense hoofdstad.

Verslagen over een mogelijk bezoek van de Amerikaanse president in de aanloop naar de eenjarige verjaardag van de Russische invasie begonnen eerder op de dag te circuleren, toen Amerikaanse militaire straaljagers nabij de Poolse grens cirkelden en inwoners van Kiev video’s op sociale media plaatsten van lockdowns in de stadscentrum en vlakbij de Amerikaanse ambassade. Ook de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba annuleerde een gepland bezoek aan Brussel voor maandag voor de Raad Buitenlandse Zaken.

Vice-minister van Buitenlandse Zaken Andriy Melnyk liet doorschemeren dat er groot nieuws op komst was en zei op televisie dat er “zeer binnenkort” een opwindende aankondiging zou komen.

“Ik hoop dat de verrassing die wordt voorbereid succesvol zal zijn. Het is immers belangrijk voor ons dat we aan de vooravond van de eerste verjaardag van agressie, grootschalige agressie, niet alleen verbale steun zullen voelen en zien, niet alleen solidariteit maar ook nog meer hulp en ook de aanwezigheid van onze belangrijke, belangrijkste partner in Kiev”, zei Melnyk.

Dit artikel wordt bijgewerkt.