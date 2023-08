Hunter Bidens Schuldgeständnis wegen Steuerhinterziehungsvorwürfen scheiterte letzten Monat, als ein Richter den Deal in Frage stellte

Die Strafverfolgung von Hunter Biden ist „bis zum Justizministerium„, sagte sein Vater, US-Präsident Joe Biden, am Freitag gegenüber Reportern und brach damit sein Schweigen bezüglich der Untersuchung der illegalen Aktivitäten seines Sohnes durch den Sonderermittler.

„Zu den laufenden Ermittlungen gebe ich keinen Kommentar ab,“ er fügte hinzu.

Von Hunter Biden wurde erwartet, dass er sich letzten Monat wegen zweier Vergehen wegen vorsätzlicher Nichtzahlung von Einkommenssteuern schuldig bekennt. Dies hätte ihm auch ermöglicht, einer Bestrafung für den Vorwurf des Waffenbesitzes als illegaler Drogenkonsument zu entgehen, wenn er eine vorläufige Prüfung abgeschlossen hätte. Probeumleitungsprogramm.









Die Anklage wegen Schusswaffenmissbrauchs, die sich aus der falschen Angabe seines aktiven Suchtstatus in einem Antrag auf Kauf einer Schusswaffe ergibt, ist in der Regel mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren verbunden. Biden zahlte angeblich keine Steuern auf mindestens 1,5 Millionen US-Dollar, die er in den Jahren 2017 und 2018 verdiente, obwohl er Berichten zufolge die seit Jahren überfällige Rechnung im Jahr 2020 bezahlte und der Deal es ihm ermöglicht hätte, Gefängnisstrafen oder in seiner Akte verzeichnete Straftaten zu vermeiden.

Richterin Maryellen Noreika brach den Prozess ab, als sie sich weigerte, den Plädoyer-Deal anzunehmen, und wies darauf hin, dass der US-Anwalt David Weiss Biden offenbar Immunität gewährt habe, sogar gegen andere potenzielle Verbrechen, die im Verfahren nicht erwähnt wurden. Versuche, einen Ersatzvertrag abzuschließen, seien gescheitert, gab Weiss am Freitag bekannt.

Letzte Woche ernannte Generalstaatsanwalt Merrick Garland Weiss zum Sonderermittler, um gegen den 53-jährigen Lobbyisten zu ermitteln. Allerdings leitet Weiss seit 2019 die Ermittlungen gegen Hunter Biden und veranlasst sowohl Bidens Anwälte als auch seine Kritiker zu der Ansicht, dass die Ernennung nichts ändert.

Weiss forderte den Richter am Freitag auf, die Steuerbescheide aus Delaware zurückzuweisen, angeblich als Vorspiel für eine erneute Einreichung in Kalifornien oder Washington DC. Der von Trump ernannte Staatsanwalt hat die Behauptungen von IRS-Whistleblowern, das Justizministerium habe sich in die Ermittlungen eingemischt, zurückgewiesen.

Während Weiss sich geweigert hat, über die Steuer- und Waffenklagen hinaus weitere Anklagen zu erheben, zeigen Aufnahmen von dem Laptop, den Biden in einer Reparaturwerkstatt in Delaware zurückgelassen hatte, umfangreiche illegale Aktivitäten, darunter Sex mit möglicherweise minderjährigen Prostituierten, das Rauchen großer Mengen Crack und das Führen seines illegalen Alkohols Pistole. E-Mails vom Laptop – und Aussagen von Bidens ehemaligem Geschäftspartner Devon Archer – deuten auch auf ein massives und möglicherweise illegales Einflussnahmeprogramm hin, an dem angeblich „großer Typ” selbst, Joe Biden, der Berichten zufolge in über ein Dutzend internationale Geschäftsgespräche verwickelt war.

Biden hat wiederholt jegliche Kenntnis oder Beteiligung an den internationalen Geschäftsbeziehungen seines Sohnes bestritten. Der Inhalt des Laptops lässt jedoch darauf schließen, dass er sich mit nicht weniger als 14 Geschäftspartnern seines Sohnes aus der Ukraine, China, Mexiko und Kasachstan sowie den USA getroffen hat.