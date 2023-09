CNN

Präsident Joe Biden äußerte sich am Mittwoch zum ersten Mal öffentlich zur möglichen Amtsenthebungsuntersuchung des Sprechers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, während seine Berater ihren Plan zur Reaktion auf ihren jüngsten Showdown mit dem GOP-Führer umsetzen.

Biden verknüpfte die Untersuchung mit dem bevorstehenden Showdown um die Finanzierung der Regierung. Der Kongress muss bis zum 30. September eine Frist setzen, um die Regierung offen zu halten, und McCarthy sieht sich innerhalb seiner eigenen Konferenz mit tiefen Meinungsverschiedenheiten darüber konfrontiert, wie mit der Angelegenheit umgegangen werden soll.

„Nun, ich sage Ihnen was, ich weiß nicht genau warum, aber sie wussten einfach, dass sie mich anklagen wollten. Und jetzt, soweit ich das beurteilen kann, wollen sie mich anklagen, weil sie die Regierung stürzen wollen.“

„Also schau, schau, ich habe einen Job zu erledigen. Alle haben immer nach einer Amtsenthebung gefragt. Ich stehe jeden Tag auf, kein Witz, ich konzentriere mich nicht auf die Amtsenthebung. Ich habe einen Job zu erledigen. Ich muss mich jeden einzelnen Tag mit den Problemen befassen, die das amerikanische Volk betreffen.“

Der Moment kommt, nachdem Bidens Berater die Kongresspause im August damit verbracht haben, ihre Vorbereitungen für die Reaktion auf eine Amtsenthebungsuntersuchung zu intensivieren, nachdem der Sprecher des Repräsentantenhauses Ende Juli angedeutet hatte, dass ein solcher Schritt bevorstehe.

Das Hauptziel von Bidens Team besteht darin, dem entgegenzuwirken, was viele Demokraten befürchten, dass es zu einem tief verwurzelten Narrativ der Eigenpolitik gegenüber dem Präsidenten werden könnte – obwohl es bislang keinerlei Beweise für ein Fehlverhalten gibt.

„Wenn man darauf nicht antwortet, kann es in der Psyche des Wählers stecken bleiben. Sie bewegen sich auf dieser Linie“, sagte eine Person, die mit der Denkweise des Weißen Hauses vertraut ist.

Die Amtsenthebungsuntersuchung kommt für den Präsidenten zu einem fragilen politischen Zeitpunkt. Die weit verbreitete Besorgnis über sein Alter und seine Wiederwahlaussichten hat in demokratischen Kreisen für Unruhe gesorgt. Einige Verbündete haben ihre private Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, wie intensiv die Aufmerksamkeit für seinen Sohn Hunter Biden ihn politisch und emotional belasten könnte.

Aber Bidens Berater glauben, dass die von McCarthy am Dienstag angekündigte Untersuchung zu ihrem Vorteil genutzt werden könnte, wenn die Republikaner ihre Ansprüche überschreiten oder sich ihrer Regierungsverantwortung entziehen, so Beamte, die ihre Pläne dargelegt haben.

Eine Amtsenthebungsuntersuchung würde den Republikanern weitreichende neue Befugnisse geben, Dokumente und Zeugenaussagen über die Bidens anzufordern. Selbst eine Untersuchung mit wackeligen Grundlagen und mangelnder Unterstützung durch die Mehrheit der Gesetzgeber wird im Weißen Haus immer noch Zeit und Energie verschlingen.

Während die Republikaner im Repräsentantenhaus bisher nichts dafür gefunden haben, dass Präsident Biden vom Geschäft seines Sohnes profitiert hat, haben sie herausgefunden, dass Hunter Biden den Namen seines Vaters benutzt hat, um Geschäfte voranzutreiben. Ein ehemaliger Partner, Devin Archer, sagte aus, dass es „vielleicht 20 Mal“ vorgekommen sei, dass Joe Biden bei Treffen mit seinen und Hunter Bidens Geschäftspartnern über die Freisprecheinrichtung geschaltet wurde, sagte jedoch, dass bei diesen Anrufen nie „nichts“ Wichtiges besprochen worden sei.

Auch wenn es den Republikanern weiterhin nicht gelingt, direkte Beweise vorzulegen, die den Präsidenten mit den Auslandsgeschäften seines Sohnes in Verbindung bringen, zeigen einige Umfragen bereits, dass die Wähler besorgt sind. In einer letzte Woche veröffentlichten CNN-Umfrage gaben 61 Prozent der Amerikaner an, dass sie glauben, dass Biden zumindest teilweise an den Geschäften von Hunter Biden beteiligt war. 42 Prozent gaben an, dass sie glaubten, er habe illegal gehandelt, und 18 Prozent gaben an, dass seine Handlungen unethisch, aber nicht illegal waren .

Derzeit betrachtet das Weiße Haus die Situation eher aus kommunikativer Sicht als als rechtliche Angelegenheit. Sie haben noch keine formelle Anhörung von einem der beteiligten Ausschüsse erhalten.

„Wir betrachten dies als einen politischen Kommunikationskampf und nicht als eine legitime Amtsenthebungsuntersuchung“, sagte eine mit der Strategie des Weißen Hauses vertraute Quelle.

Die aggressive Botschaftshaltung, so diese Quelle, stelle die Erkenntnis dar, dass es notwendig sei, das Vakuum zu füllen und gegen die Republikaner zurückzudrängen.

Angesichts der drohenden Schließung der Regierung, wenn sich die Gesetzgeber nicht bis zum 30. September auf ein neues Ausgabenpaket einigen können, sehen die Demokraten auch eine Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass die Konferenz ihrer Meinung nach zersplittert ist und nicht in der Lage ist, die grundlegenden Aufgaben ihrer Arbeit zu erfüllen.

Bereits im vergangenen Sommer begann das Weiße Haus damit, den Grundstein für eine Reaktion auf republikanische Ermittlungen im Falle einer Machtübernahme der GOP im Repräsentantenhaus zu legen. In den Stunden, nachdem McCarthy die Untersuchung eröffnet hatte, startete das Weiße Haus eine aggressive Kommunikationsstrategie, die sich auf den Mangel an Beweisen konzentrierte, die den Präsidenten bisher mit etwas Illegalem in Verbindung brachten.

Der Kern der Botschaft des Westflügels: Die Republikaner im Repräsentantenhaus „können nicht einmal sagen, wofür sie ihn anklagen“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Ian Sams, am Mittwoch gegenüber CNN.

Die sich abzeichnende Reaktionsstrategie umfasste eine Flut von Fernsehauftritten von Sams in den Nachrichten, Social-Media-Beiträge und einen Brief des Weißen Hauses an die Nachrichtenmanager, in dem er sie aufforderte, ihre Kontrolle über die Republikaner im Repräsentantenhaus zu intensivieren.

Auch Bidens Wahlkampf nutzte die Ankündigung des Amtsenthebungsverfahrens und verschickte eine E-Mail mit dem Namen von Vizepräsidentin Kamala Harris, in der er seinen Unterstützern mitteilte, es sei an der Zeit, „hinter unserem Präsidenten zu stehen“, und kritisierte gleichzeitig namentlich die Republikaner im Repräsentantenhaus für die Einleitung der Untersuchung.

„Kevin McCarthy, Marjorie Taylor Greene und die MAGA-Republikaner haben gerade eine mehr als lächerliche Amtsenthebungsuntersuchung gegen Präsident Biden eingeleitet“, heißt es in der Spenden-E-Mail.

Die E-Mail ist der erste von mehreren voraussichtlichen Bemühungen der Biden-Kampagne, die neue Untersuchung zu ihrem Vorteil zu nutzen und Geld für die Bemühungen zu sammeln.

Die enge Verbindung zwischen dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump und den Republikanern im Repräsentantenhaus, die auf die Untersuchung gedrängt haben – Trump hat die Angelegenheit in den letzten Tagen mit Mitgliedern besprochen – hat Bidens Beratern auch die Möglichkeit gegeben, den Schritt als Übung im MAGA-Extremismus darzustellen.

Am Mittwoch vom Demokratischen Nationalkomitee verbreitete Diskussionspunkte deuteten darauf hin, dass Biden-Anhänger die Amtsenthebung als „McCarthy im Auftrag von Trump“ bezeichneten.

„Als Trump Kevin McCarthy und die Republikaner im Repräsentantenhaus unter Druck setzte, ein unbegründetes Amtsenthebungsverfahren voranzutreiben, kam McCarthy dem sofort nach“, heißt es in einem der Gesprächsthemen.

Trotz aller Vorbereitungen sind Schritte im Zusammenhang mit der Amtsenthebung für jedes Weiße Haus unerwünscht. In der Vergangenheit sind diese Vorgänge zu einer alles verzehrenden Ablenkung geworden, trotz bestmöglicher Bemühungen, sich darüber zu erheben oder sie zu ignorieren. Wie bei der Amtsenthebung von Präsident Bill Clinton in den 1990er Jahren hat das Weiße Haus unter Biden versucht, seine Reaktionsmaßnahmen von der laufenden Arbeit der Regierung zu trennen.

Dazu gehört der Aufbau eines Teams aus zwei Dutzend Anwälten, Legislativmitarbeitern und Kommunikationsberatern, um einer möglichen Amtsenthebung entgegenzuwirken. Zusammen mit Sprecher Sams ernannte das Weiße Haus im vergangenen Sommer Dick Sauber zum Sonderermittler und Russ Anello, einen ehemaligen demokratischen Stabsdirektor des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, zum Berater für die Beantwortung von Aufsichtsanfragen.

Bidens Kampagne brachte auch Ammar Moussa, einen Beamten des Demokratischen Nationalkomitees, dazu, als Krisenreaktionsleiter der Kampagne zu fungieren, zu dessen Aufgabenbereich auch die Reaktion auf Themen wie eine Amtsenthebungsuntersuchung gehört. Die Kampagne schickte nach McCarthys Ankündigung Gesprächsthemen an ihre Verbündeten und wird ihre Stellvertreter weiterhin mit Informationen zu Amtsenthebungsangelegenheiten für Fernsehauftritte vorbereiten.

Und eine demokratische Gruppe, das Congressional Integrity Project, war eine der externen Organisationen, die die Anklage gegen die Amtsenthebungsbemühungen anführte, unter anderem durch Umfragenotizen und Informationsblätter. Eines der Ziele der Gruppe besteht darin, die 18 Republikaner des Repräsentantenhauses in den Wahlbezirken ins Visier zu nehmen, die Biden gewonnen hat.

„Während McCarthy versucht, eine Abstimmung über eine Amtsenthebungsuntersuchung zu vermeiden, um zu verhindern, dass Biden 18 öffentlich bekannt wird, verdient das amerikanische Volk zu wissen, wie die Biden 18 zu einem beweisfreien Amtsenthebungsverfahren stehen, und wir werden sie dafür zur Rechenschaft ziehen.“ Versprechen, die sie dem amerikanischen Volk gemacht haben, als sie für ihr Amt kandidierten“, sagte Kyle Herrig, Geschäftsführer des Congressional Integrity Project.

Biden selbst hat sich seit McCarthys Ankündigung noch nicht direkt geäußert, aber er hat in den letzten Monaten implizit auf diese Möglichkeit hingewiesen und angedeutet, es handele sich um einen Versuch, von einer sich verbessernden Wirtschaft abzulenken.

„Die Republikaner müssen vielleicht etwas anderes finden, um mich zu kritisieren, da die Inflation jetzt sinkt. Vielleicht beschließen sie, mich anzuklagen, weil es bergab geht“, sagte er während einer Veranstaltung in einer Produktionsstätte in Maine. „Ich weiß nicht. Ich liebe das.“

Abgesehen von diesem Kommentar ist es unwahrscheinlich, dass Biden selbst es sich zur Gewohnheit machen wird, sich zu den künftigen Verfahren zu äußern. Er starrte vor sich hin, ohne zu antworten, als er am Mittwoch während einer Veranstaltung im Weißen Haus, bei der es um die Heilung von Krebs ging, zu dieser Angelegenheit befragt wurde.

Ein Element der Strategie des Weißen Hauses besteht darin, ihn auf seine Regierungsaufgaben zu konzentrieren, einschließlich der Pläne, am Donnerstag in Maryland das zu halten, was das Weiße Haus als „wichtige Wirtschaftsadresse“ angekündigt hat. Er konzentriert sich auch weiterhin auf die Außenpolitik und reist nächste Woche zu den jährlichen Treffen der Vereinten Nationen in New York.

„Das Weiße Haus wird dies unter dem Gesichtspunkt tun, sicherzustellen, dass es aus Kommunikationssicht alles juristisch beantworten kann, während Joe Biden und Kamala Harris über dem Kampf bleiben und sich auf die Verwaltung und Kommunikation der innenpolitischen Agenda konzentrieren“, heißt es in einer vertrauten Quelle die Sache sagte.

