Biden äußert die Hoffnung, dass Putin jetzt eher bereit sein wird, über die Freilassung von Brittney Griner zu verhandeln

Die Bemerkungen des Präsidenten kommen, bevor er zu einer Reise nach Asien aufbricht. Er wird nächste Woche zum G-20-Gipfel in Indonesien sein, wo er sich mit dem russischen Staatschef treffen könnte. Es ist noch nicht klar, ob Putin erscheinen wird, obwohl Biden seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht hat, sich mit seinem russischen Amtskollegen zu treffen – aber nur, um Griners Freilassung zu besprechen.

Griner wurde im August für schuldig befunden und zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie beschuldigt worden war, Vape-Patronen mit Cannabisöl nach Russland gebracht zu haben, was im Land illegal ist. Ein russisches Gericht bestätigte das Urteil im vergangenen Monat und wies Griners Berufung zurück.

In einer Erklärung, die am frühen Mittwoch verschickt wurde, sagte das Weiße Haus, es habe ein „bedeutendes Angebot“ an Russland weiterverfolgt und zusätzliche Vorschläge auf den Tisch gelegt, um die Freilassung von Griner und anderen Amerikanern wie Paul Whelan sicherzustellen, der dies getan hat Spionage angeklagt.

Biden habe „die Regierung angewiesen, ihre russischen Entführer dazu zu bewegen, ihre Behandlung und die Bedingungen, die sie möglicherweise in einer Strafkolonie ertragen muss, zu verbessern“, heißt es in der Erklärung.

Auf die Frage nach den alternativen Wegen, die Russland angeboten werden, sagte Biden, es wäre nicht „klug“, private Verhandlungen offenzulegen.

„Es wäre nicht klug zu tun, um zu sehen, ob sie vorankommen“, sagte er. “Aber es ist mein – ich sage Ihnen, ich bin entschlossen, sie nach Hause zu bringen und sie sicher nach Hause zu bringen, zusammen mit anderen, die ich hinzufügen könnte.”