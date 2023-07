Der Bericht, der angeblich letztes Jahr vom Kongress in Auftrag gegeben wurde, wurde am selben Tag veröffentlicht wie ähnliche Kommentare der Europäischen Kommission

Das US-amerikanische Amt für Wissenschafts- und Technologiepolitik hat in einem am Freitag veröffentlichten Bericht dargelegt, wie ein Geo-Engineering-Programm in den USA aussehen könnte. Die Forscher betonten, dass ihre Arbeit nicht als Befürwortung solcher Technologien gedacht sei, sondern lediglich vom Kongress letztes Jahr im Rahmen eines Haushaltsentwurfs für die Forschung in Auftrag gegeben worden sei „Solar- und andere schnelle Klimainterventionen.“

Der Bericht befasst sich mit der Frage, wie sich die Risiken, Vorteile und die Machbarkeit am besten untersuchen lassen „Modifikation der Sonnenstrahlung“ Ziel ist es, das Klima der Erde zu kontrollieren, indem der Prozentsatz der in den Weltraum zurückreflektierten Sonnenstrahlen erhöht wird. Sowohl die stratosphärische Aerosolinjektion (die reflektierende Partikel in die Atmosphäre schleudert) als auch die Aufhellung mariner Wolken (wodurch weißere Wolken entstehen) werden in Betracht gezogen.

Während Computermodelle darauf hindeuten, dass beide Methoden den Planeten abkühlen könnten „innerhalb einiger Jahre,“ Sogar die Modelle haben das hervorgebracht, was die Forscher nennen „Mögliche unbeabsichtigte Folgen im Klimasystem.“ Andere Wissenschaftler haben klargestellt, dass die Abkühlung der Atmosphäre in einem Gebiet durch Geoengineering zu einer Erwärmung an anderer Stelle führt und die Gefahr eines erneuten Erwärmungseffekts im ursprünglichen Gebiet besteht, wenn das Geoengineering gestoppt wird.









Der Bericht räumte zwar ein, dass die Risiken eines Eingriffs in die Erdatmosphäre wahrscheinlich ebenso groß oder sogar noch größer sind als die Risiken einer Beschränkung der Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels auf bodennahe Initiativen wie die Begrenzung der Treibhausgasemissionen, betonte jedoch, wie wichtig es ist, zu erkennen, wann und wo „andere öffentliche und private Akteure“ – diejenigen mit einer größeren Risikotoleranz oder, noch bedrohlicher, weniger Verständnis für die damit verbundenen Probleme – experimentierten mit der Technologie.

„Ein Forschungsprogramm, das sich durch Transparenz und internationale Zusammenarbeit auszeichnet, würde zu einer breiteren Vertrauensbasis rund um dieses Thema beitragen.“ Darin heißt es, was möglicherweise auf das Fehlen solcher Maßnahmen hinweist, die auf Experimente des privaten Sektors auf diesem Gebiet zurückzuführen sind, die bereits dazu geführt haben, dass mindestens ein Land – Mexiko – Geoengineering vollständig verbietet.

Jede wissenschaftliche Forschung muss daher auch die Erforschung der gesellschaftlichen Aspekte der Technologie einschließen, wie etwa potenzielle geopolitische Folgen, Risiken für die menschliche Gesundheit und wie sich ihre Umsetzung auf die Bevölkerung im Vergleich zu den Auswirkungen des Klimawandels auf diese Bevölkerungsgruppen auswirken wird, so die Bericht.

Obwohl die Biden-Administration auf 44 Seiten über die Besonderheiten von Modellierungsexperimenten zur Sonnenverdunkelung zur Rettung des Planeten nachgedacht hat, versicherte sie den Lesern in einer dem Bericht beigefügten Erklärung, dass dies der Fall ist „Es gibt keine Pläne zur Einrichtung eines umfassenden Forschungsprogramms, das sich auf die Veränderung der Sonnenstrahlung konzentriert.“

Die Europäische Kommission veröffentlichte am Freitag ihren eigenen Bericht über die Auswirkungen des Klimawandels auf die nationale Sicherheit. Darin äußerte sie ein auffallend ähnliches Desinteresse an der Veränderung der Sonnenstrahlung selbst, äußerte jedoch große Besorgnis darüber, ob andere damit experimentierten. Der EU-Chef für Klimapolitik warnte davor, groß angelegte Geoengineering-Projekte ohne uneingeschränkte Zusammenarbeit der EU in Angriff zu nehmen.