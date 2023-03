De regering-Biden heeft geëist dat het Chinese eigendom van TikTok hun belang in de populaire app verkoopt of een mogelijk verbod in de VS tegemoet gaat, meldde The Wall Street Journal woensdag. De stap komt nadat Amerikaanse functionarissen steeds meer zorgen hebben geuit dat gegevens van gebruikers in de VS kunnen worden doorgegeven aan de Chinese regering.

De eis voor de verkoop van TikTok werd onlangs ingediend door de Commissie voor Buitenlandse Investeringen in de Verenigde Staten, een federale taskforce met meerdere instanties die fusies beoordeelt die ertoe kunnen leiden dat een buitenlands bedrijf een Amerikaans bedrijf controleert, vertelden bronnen aan de Journal. Een van de belangrijkste zorgen van ambtenaren is dat de Chinese overheid TikTok zou kunnen gebruiken om te bepalen welke inhoud wel of niet op het platform wordt getoond, in een poging om de publieke opinie in de VS te beïnvloeden.

TikTok, een populaire video-app in korte vorm die eigendom is van het Chinese technologiebedrijf ByteDance, is erg populair in de VS, vooral onder tieners, en concurreert met platforms zoals Instagram van Facebook en YouTube van Google. Volgens een onderzoek uit 2022 van het Pew Research Center zegt ongeveer 67% van de Amerikaanse tieners dat ze TikTok hebben gebruikt.

De stijgende populariteit van de app heeft de angst onder wetgevers en de Amerikaanse regering alleen maar vergroot over welke gegevens TikTok verzamelt en deelt over zijn 100 miljoen maandelijkse Amerikaanse gebruikers. Eerder deze maand stemde de commissie Buitenlandse Zaken van het Huis voor een wetsvoorstel dat volgens de Republikeinen van het Huis de regering van president Joe Biden in staat zou stellen TikTok in het hele land te verbieden.

Ondertussen heeft TikTok een ontmoeting gehad met Amerikaanse wetgevers en hen verteld over een plan van $ 1,5 miljard om de Amerikaanse activiteiten van TikTok te reorganiseren, meldde The Wall Street Journal in januari.

“Als het beschermen van de nationale veiligheid het doel is, lost desinvestering het probleem niet op: een verandering van eigenaar zou geen nieuwe beperkingen opleggen aan datastromen of toegang”, zei TikTok-woordvoerster Hilary McQuaide in een verklaring.

“De beste manier om zorgen over de nationale veiligheid weg te nemen, is met de transparante, in de VS gebaseerde bescherming van Amerikaanse gebruikersgegevens en -systemen, met robuuste externe monitoring, doorlichting en verificatie, die we al implementeren”, zei McQuaide.

TikTok heeft herhaaldelijk gezegd dat het geen gegevens deelt met de Chinese overheid, maar de opmerkingen van het bedrijf waren niet genoeg om wetgevers tevreden te stellen. In november zei FBI-directeur Christopher Wray dat de app kan worden gebruikt om “gegevensverzameling van miljoenen gebruikers te controleren, of om het aanbevelingsalgoritme te besturen, dat kan worden gebruikt voor beïnvloedingsoperaties als ze dat willen, of om software op miljoenen apparaten te besturen. “

In december hebben Amerikaanse wetgevers de app verboden op overheidsapparaten. Andere landen, waaronder Canada, de EU en Taiwan, hebben soortgelijke stappen ondernomen. De app mag ook niet worden gebruikt op door de overheid uitgegeven apparaten of netwerken in sommige staten, waaronder Virginia en Georgia, terwijl sommige universiteiten in Georgia, Oklahoma en Alabama op dezelfde manier de toegang tot campuscomputers en -netwerken verhinderen.

Bezorgdheid over het eigendom van TikTok en de nationale veiligheid zijn niet nieuw. De Trump-regering drong tevergeefs aan op het verbieden van het socialemediaplatform in de VS, maar die poging werd uiteindelijk geblokkeerd door de rechtbanken.

Het ministerie van Financiën, dat CFIUS leidt, en het Witte Huis hebben niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar.