Op 30 november begint het nieuwe Biathlon Saison. Maar de jetzt klopt voor Feuer drin.

De sterren van de samenleving volgen hun eigen koers en de regels zijn oneerlijk en wettig!

Davon ging naar niemand toeNog een Ancelotti-Aussage ALLES? Quelle: BIL

Darum raadt: De International Biathlon Union (IBU) heeft een nieuw Startgroepreglement. De beste atleten in het veld zullen vanaf het begin van de competitie veilig starten, vooral in startgroep 3 – ook op posities 45 tot en met 75.

Damit gaat aan de IBU werken, dat het hardlopen langer spannend blijft en dat de Zuschauer langer meegaat in de beelden, want de sterren komen op de eerste plaats.

Vind eindelijk superster Johannes Thingnes Bø (31)!

Johannes Thingnes is een biatlonatleet. De Noor is een vrolijke World Cup-Sieger, een vrolijke Olympiër en een 20-facher World Master Foto: VESA MOILANEN/AFP

De Noorse tv-zender „TV2“ zegt: „Dat is wat we in de toekomst gingen doen.“ De voormalige Olympiërs zijn niet blij, omdat er meer fans zijn opgesloten.

Bø erklärt: „Es wird das Gegenteil doorgegeven. Als die mensen geïnteresseerd waren in biatlon en tot de besten behoorden, zouden ze worden uitgenodigd en zouden ze verloren zijn. Niemand wil een run van 40 minuten zien, moedig die topsporters aan om te racen. Diesen Aspekt haben wir (gegenüber der IBU) auch concretet.”

Lees Sie auch

Atleetspreker Sebastian Samuelsson en ebenfalls deutliche Worte. “Ik denk dat dit tegenwoordig een groot deel van de biatleten uitmaakt. Bovendien is het natuurlijk frustrerend. Je was gelukkig in oorlog met je hele systeem. We hopen dat er veranderingen zullen komen voor tv en toekomstige races. Als we er kritiek op zouden leveren, is dat het risico en de oneerlijkheid van de wet.”

Gesamtweltcupsiegerin Lisa Vittozzi: „Dat is niet het geval. Deze nieuwe regel geldt nooit voor de sterkste atleten ter wereld. Het is tenslotte volkomen normaal, dus sindsdien zijn we niet blij. Aan het eind van het spel speelden we met een paar rollen, dat dachten de atleten.”

Wij gaan op 30 november meedoen aan de Biathlon Saison in het Finse Kontiolahti