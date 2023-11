Biatlon Östersund: Deutsches Biathlon-Quartett pakt de eerste Staffel-Podest

Status: 29.11.2023 17:06 Uhr

Met de eerste Staffel-Podest der Saison haben Janina Hettich-Walz, Selina Grotian, Vanessa Voigt en Franziska Preuß das Weltcup-Wochenende eingeläutet.

Starker Auftakt voor het Duitse Staffel-Quartett. Janina Hettich-Walz, Selina Grotian, Vanessa Voigt en Franziska Preuß zijn sindsdien begonnen aan hun tweede WK-evenement. Grundlage für Platz drei war nicht nur die good Laufleistung, zonder de sterke Schießleistung im eiskalten schwedischen Östersund. Nur vier Fehlschüsse hatte sich de Duitse Staffel bij Sieg der Norwegerinnen gelistet. Platz zwei ging in Zweden (+41,6 Sek.). Deutschland im Ziel 47.9 Sekunden zurück.

Hettich-Walz bleibt am Schießstand cool

Startläuferin Janina Hettich-Walz moet met een ordentelijk tempo starten. Terwijl Schießen stand houdt, zullen ze blijven groeien in Noorwegen, Zweden en Frankrijk. Die 27-Jährige räumte fast perfekt ab. Stehend blieb bewar eine Scheibe stehen, maar der Nachlader passeerde. „I ch war am Schießstand schon nervös, habe es aber schafft, cool zu bleiben „, zei in een ZDF-interview.

Grotian zu Debüt: Weiß jetzt, dass ich es druf habe

Als je blij bent met de gezondheidsvoordelen van 15 weken herstel van de spitze van Selina Grotian, zul je blij zijn met de stafpremière op het WK. De vier Junior Weltmeister in 2023 zullen twee dagen duren, dat ze snel en souverän in hun ziel zullen zijn. De Rückstand auf die führenden Noorse oorlog op 47,1 Sekunden angewachsen. Maar Grotian kon Vanessa Voigt altijd op een vierde plaats in de running zetten. Die 19-Jährigen zei sich nach ihrem Debüt erleichtert: „ Ik wil je bedanken voor je hulp, degene die mij met alles helpt „, dus Grotian. Aber, „ Als je echter valt, zal dit voor altijd duren „.

Voigt Macht Hoffnung op Podest

Voel je vrij om tijd door te brengen met je geliefde terwijl je alleen leeft in een sterke prestatie. Dankzij hun succes kunnen ze blijven en verhuizen naar een positie in het achterland van Zweden en Noorwegen. Ihr Fazit: „ Ik kan ook kennismaken, ik wil graag voorzichtiger zijn .“

Een sterke uitgangspositie voor Schlussläuferin Franziska Preuß. 29.4 Sekunden fehlten der Oberbayerin beim Wechsel auf de Spitze mit Hanna Öberg, die voor Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) das Rennen für Schweden nach Haus laufen wollte.