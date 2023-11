Biatlon in Östersund: Rees en Strelow gevallen voor de Staffel aus

Status: 30-11-2023 12:21 uur

Ook de Duitse Skijäger wollen treden op in de Staffel, wat moet gebeuren met speciale aandacht voor de uitzichten van Roman Rees en Justus Strelow, wat hun Auftakt für Furore garandeert.

De Duitse biatleten moeten deelnemen aan de eerste multi-level races van de nieuwe Wereldbekerwedstrijden met Roman Rees en Justus Strelow. Wie van de Duitse Skivereniging in Donnerstag is, heeft nu drie wedstrijden voor de start (15.20 uur op de Sports Show Live Ticker) aan de Zweedse oostkust, aangezien beide voor het natte weer over 4 x 7,5 kilometer niet eenvoudig zijn.

Sobel en Kühn rücken nach

„ Justus en Roman hebben infectieuze verschijnselen gekregen, die we momenteel intensief behandelen „, zei Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld: „Ein Ainsatz im heutigen Staffelracen komt met een leider zonder infrastructuur, zodat de volgende juridische strijd niet verloren zal gaan. “

Voor Startläufer Strelow David Zobel rückt in die Mannschaft, anstelle von Schlussläufer Rees met Johannes Kühn van Bundestrainer Uros Velepec eingesetzt. Benedikt Doll en Philipp Nawrath completeren het kwartet.

Rees en Strelow zijn in werking gesteld

De 30-jarige Rees bracht bijna 15 jaar door na het winnen van de eerste Einzellopen van de Winter en op zichzelf werd het eerste Duitse seizoen binnen 15 jaar na de Gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Führenden gesichert afgerond. Deze tijden van Baden-Württemberger am Samstag im Sprint primeurs tragen. Ob Rees en Strelow in diesem Running antreten können, blieb zunächst noch beledigend.

Voor de Duitse Mannschaft sinds 1999 in Östersund hebben ze twee en drie bezoeken genoten. Sophia Schneider had echter geen last van het vrouwelijke personeel, maar maakte zich ook zorgen over nekpijn en enkele infectieuze symptomen. Het Team hatte am Mittwoch hinter Noorwegen en Zweden Drie keer gerangschikt. Auch Benedikt Doll heeft een voorliefde voor de klassieke symptomen en is nooit in de Mixed-Staffel met Einsatz gekomen.