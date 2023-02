Biathlon-WM in Oberhof: Herrmann-Wick gewinnt Gold im Sprint

Stand: 10.02.2023 15:21 Uhr

Denise Herrmann-Wick sorgte beim Biathlon-Weltcup in Oberhof für den ersten deutschen Goldmoment. Im Sprint am Freitag (10.02.2023) wurde sie ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherte sich den WM-Titel. Für sie war es die zweite Goldmedaille bei internationalen Titelkämpfen in ihrer Karriere.

Biathlon-Weltcup: Herrmann-Wick gewinnt Weltcup-Gold im Sprint 10.02.2023 21:45 Uhr

Dank einer fehlerfreien Leistung sicherte sich Denise Herrmann-Wick den Sprinttitel bei der Heim-WM in Oberhof. In einer knappen Entscheidung setzte sich die Oberwiesenthalerin nach 7,5 Kilometern und zwei Schießereien vor Hanna Öberg aus Schweden durch. Platz drei ging an Öbergs Landsfrau Linn Persson.

„Es ist unglaublich. Heute war ich total aufgeregt und konnte beim Einlaufen nicht einmal meinen Puls runterbekommen. Ich musste wirklich extrem kämpfen, um bei mir zu bleiben“, sagte ein strahlender Herrmann-Wick hinterher im ZDF. Dies ist ihr zweites Mal, dass sie bei einem Weltcup ganz oben auf dem Treppchen steht. 2019 hatte sie in Östersund (Schweden) Gold in der Verfolgung gewonnen. Aber Gold bei einer Heim-WM zu gewinnen, „kann man nicht in Worte fassen“, so der 34-Jährige weiter.

Cheftrainer Mehringer „stolz“ auf die Leistung

Nicht nur Herrmann-Wick freute sich über den Sieg, auch ihrem Trainer war die Erleichterung anzusehen. „Natürlich ist das ganze Team stolz. Denise ist mit einer gewissen Leichtigkeit und einer gewissen Sicherheit ins Rennen gegangen. Wir sind super happy. Auch über die Leistung der anderen Athletinnen“, sagte Kristian Mehringer, der Cheftrainer der deutschen Frauen .

Schneider ist bei seinem Weltcup-Debüt ein starker Siebter

Auch Sophia Schneider legte einen tollen Auftritt hin. Bei ihrem ersten WM-Auftritt wurde sie trotz eines Fehlers im Stehendschießen mit Rang sieben (+57,6 Sekunden) ihr bestes Ergebnis ihrer Karriere. „Es hat heute richtig viel Spaß gemacht“, sagte der 25-Jährige hinterher: „Ich war ziemlich entspannt und hatte trotzdem die richtige Spannung. Ich habe versucht, alles positiv aufzunehmen. Es war ein extrem cooler Tag.“

Auch Hanna Kebinger schaffte es mit Rang 17 in die Top 20 (1 Strafrunde/+1:15,9 Minuten). Janina Hettich-Walz wurde 23. (1/+1:33,1 Min.). Etwas enttäuschend verlief der Sprint für Lokalmatadorin Vanessa Voigt. Die wenige Kilometer von Oberhof entfernt geborene Schmalkalderin musste sich nach zwei Strafrunden mit Rang 41 (+2:05,7 Min.) begnügen.

Herrman-Wick schnell auf der Strecke und sicher beim Schießen

Schon nach wenigen Starts war klar, dass der WM-Titel eine nahezu fehlerfreie Schießleistung erforderte. Herrmann-Wick ging mit der Startnummer 24 ins Rennen und kam mit der bis dahin schnellsten Zeit zum ersten Schießen. Dort nahm sich der Weltcup-Führende im Sprint zwischen den Schüssen etwas mehr Zeit, traf aber alle Scheiben. Nach einer weiteren schnellen Runde erhöhte sie ihren Rhythmus im Stehen etwas und konnte fünf weitere Tore erzielen. Nun musste sie in der letzten Runde noch einmal alles geben, um im Kampf gegen ihre Kontrahenten weitere Sekunden gutmachen zu können.

Denise Herrmann-Wick am Schießstand Bild: getty

Denn auch die Schwedin Hanna Öberg schoss zweimal und hatte vor der letzten Runde einen Vorsprung von fast neuneinhalb Sekunden. Doch sie konnte das Tempo von Herrmann-Wick nicht mitgehen und verlor auf der Strecke Sekunde um Sekunde. Deutschlands Vorzeige-Skijäger stand im Zielraum und blickte angestrengt auf die Anzeigetafel. Am Ende lag Öberg mit 2,2 Sekunden Rückstand im Ziel.

Biathlon: Denise Herrmann-Wick auf dem Weg zum Heimweltcup 10.02.2023 18:15 Uhr

Quelle: sportschau.de