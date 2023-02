Met Ausnahme einer Goldmedaille läuft es für die deutschen Biathleten bei der Biathlon-WM 2023 bislang mehr als nur ernüchternd. That soll sich am 4. Tag in der Verfolgung der Manner and der Frauen ändern.

Am Sonntag (12. februari) vond nämlich beide Wettbewerbe bei der Biathlon-WM 2023 statt. Als de mannelijke Medaille-Hoffnung Benedikt Doll met zijn Schießfehlern enttäuschte en de Verfolgung gerade noch dus erreichte, holte Denise Herrmann-Wick für die Frauen-tags van Gold en zal de volgende keer Sieg holen. Die mannen hangen wollen voor Wiedergutmachung-sorgen.

Biatlon WM 2023 in Live Ticker

Läuft es am Vierten Tag der Biathlon-WM 2023 besser für DSV-Athleten? Zunächst es die Verfolgung der Frauen en später sind dann Manner dran. Wil je niets veranderen? Dann bist du bei unserem Live Ticker genaurichtig.

Am Vierten Tag der Biathlon WM 2023 steht die Verfolgung der Männer und der Frauen an. Foto: afbeelding

Biatlon WM 2023:

Verfolgung Frauen (10 kilometer): Sonntag, 12 februari – 13.25 Uhr

Verfolgung Manner (12,5 kilometer): Zondag, 12 februari – 15.30 uur

+++ Live-ticker wordt bijgewerkt +++

Zondag, 12 februari, 7:00 uur: Hallo en herzlich willkommen zur Biathlon-WM. Am heutigen Sonntag steht um 13.25 Uhr zunächst the Verfolgung over 10 Kilometer der Frauen en später gehen auch die Manner um 15.30 Uhr an den Start.

22:16 uur: Ein Dreifachsieg für Noorwegen gab es am Samstag zu Bestaunen. Johannes Thingnes Bö, Tarjei Bö en Sturla Holm Lägreid plaatsten beide de Weltmeisterschaft in Oberhof im 10-km-sprint der Herren tussen de Überlegenheit der Scandinavië onder Beweis. Im Medaillenspiegel sind die Norweger auf Platz eins.

21:55 uur: Gerade noch zo reichte Doll sterven Verfolgung. Auf Instagram zei zelf der DSV-Star enttäuscht. „Ein komische Rennen heute, ich habe mich gut gefühlt und das Setting am Schießstand hat sehr gut gepasst. Echt ärgerlich, dass ich es am Ende nicht hinbekomme die Scheiben dann auch abzuräumen. Morgen zal ook een Rennen, um am Schießstand wieder ein positives Ergebnis abzuliefern“, sagte der 32-Jährige.

Inhoud van Instagram anzeigen Een dieser Stelle weet dat een externer Inhalt van Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er is een groot artikel dat kan worden geopend door op de knop te klikken en de weergave ervan te wijzigen. Ich bin damit oneinverstanden, dass mir dieser extern Inhalt angezeigt wird. Er kunnen personen worden gezogen die een anbieter des inhalts en Drittdienste übermittelt zijn.

20.11 uur: Het is een bislang die nu een serieuze WM voor de DSV-atleten is. „Nur“ eine Goldmedaille gaat in vier Wettbewerben. Sterf Denise Herrmann-Wick in Sprint. Bei den Manners enttäuschte Medaillenhoffnung Benedikt Doll im Sprint nur mit Platz 55.

Meer nieuws für dich:

Samstag, 11 februari, 19:42: Hallo en herzlich willkommen zum Vierten Tag der Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Ben morgen Sonntag steht die Verfolgung der Manner en auch der Frauen an.