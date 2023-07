Das Oglesby Major League-Softballteam setzte sich am Dienstag in Oglesby mit 5:4 gegen La Salle durch und rückte in die Titelserie des District 20-Turniers vor.

Oglesby trifft am Donnerstag um 17:45 Uhr im Memorial Field in Oglesby auf Bi-County. Wenn Bi-County gewinnt, holt es sich den Titel, aber wenn Oglesby gewinnt, ist für Donnerstag um 19:30 Uhr ein Winner-Take-All-Spiel angesetzt.

Bi-County besiegte Oglesby im Halbfinale am Montag mit 3:2.

Ebenfalls am Montag besiegte La Salle Spring Valley in einem Ausscheidungsspiel mit 7:5.

Das Baseballturnier der Minor League beginnt: Die Baseballteams Mendota und Princeton Minor League eröffneten am Mittwoch in Ottawa das District-20-Turnier mit Siegen.

Mendota besiegte La Salle mit 16:1 und Princeton besiegte Oglesby mit 9:7. Ebenfalls am Mittwoch besiegte Ottawa National Bi-County mit 15:12 und Ottawa American besiegte Spring Valley mit 9:3.

Am Donnerstag spielt das topgesetzte Peru gegen Ottawa National, wobei der Sieger am Freitag gegen Mendota spielt, und Nr. 2 Streator spielt gegen Princeton, wobei der Sieger am Freitag gegen Ottawa American antritt.

Peru 11U scheidet im Bezirksturnier aus: Das peruanische Baseballteam der 11-Jährigen besiegte Ottawa American im ersten Spiel des District-20-Turniers am Dienstag im Burris Field in Peru mit 4:3.

Peru verlor am Mittwoch mit 8:7 gegen Streator. Peru trifft am Donnerstag um 18:30 Uhr in einem Ausscheidungsspiel auf Ottawa American. Der Sieger trifft am Freitag um 18:30 Uhr im ersten Spiel der Titelserie auf Streator.

Peru und Princeton gewinnen die Auftaktspiele der Minor League: Die Softballteams Peru und Princeton Minor League haben am Dienstag im McKinley Park in Peru ihre Auftaktspiele im District-20-Turnier gewonnen.

Peru besiegte Bi-County mit 17:5, während Princeton Oglesby mit 15:0 besiegte.

Die Spiele am Mittwoch wurden wegen schlechten Wetters verschoben.