Bhumi Pednekar eröffnet die Rolle der grauen Figur in der Hauptrolle von Vicky Kaushal

Bhumi Pednekar ist angesichts ihrer brillanten schauspielerischen Fähigkeiten eine Meisterleistung, mit der man in Bollywood rechnen muss. Die Bala-Schauspielerin wird in ihrem nächsten Comic-Thriller Govinda Naam Mera für ihre beeindruckenden Schauspielkünste, ihre Sexualität und ihren gut getimten Dialog gelobt

Bhumi sagte: „Ich bin wirklich begeistert, dass Filmemacher das Gefühl haben, dass ich wirklich hart arbeiten und versuchen kann, jede Rolle zu erfüllen, die sie mir anbieten. Das ist für mich die größte Bestätigung für meine Arbeit und meine Fähigkeiten als Künstler. Meine Figur in Govinda Naam Mera ist, dass ich versuche, wieder etwas Störendes zu machen, versuche, es mit jedem Film wieder zu ändern und hoffentlich die Leute mit meiner Leistung zu begeistern.“

Die Schauspielerin fügte weiter hinzu: „Ich hasse es, in eine Form gesteckt zu werden, und ich versuche ständig, den Status quo herauszufordern und etwas Subversives zu tun. Ich freue mich, dass das Publikum meinen Charakter im Trailer liebt. Es ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns im Film erwartet. Sie ist ein Kracher von einer Frau, sie ist grau und ich liebe sie, weil sie einfach unglaublich unterhaltsam ist.“ An der Arbeitsfront hat Bhumi eine interessante Reihe von Filmen, Afwaah, Bheed, Lady Killer und Mere Husband Ki Biwi werden nach der Freilassung von Govinda Naam Mera folgen.

LESEN: Govinda Naam Mera: Vicky Kaushal-Star steuert auf OTT-Veröffentlichung zu, kündigt Karan Johar mit einem skurrilen Video an

Die Macher von Govinda Naam Mera mit Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar und Kiara Advani in den Hauptrollen veröffentlichten am Sonntag, den 20. November, den Trailer des kommenden Films. Aus dem Trailer sieht der Film wie ein solider Masala-Entertainer mit Wendungen und verwandelt sich in eine skurrile Krimikomödie.

Der Film wurde von Shashank Khaitan geschrieben und inszeniert, der zuvor Humpty Sharma Ki Dulhania, Badrinath Ki Dulhania und Dhadak geleitet hat. Produziert von Karan Johar unter seinem Banner Dharma Productions, wird Govinda Naam Mera ab dem 16. Dezember auf Disney+ Hotstar gestreamt.