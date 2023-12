Status: 01.12.2023 20:11 Uhr

Drie jaar lang ben je in Trier blij met mensen die samenwonen. 2022 zullen we blij zijn met jouw levensvrijheid – nu hebben we toegang tot de BGH. Het is belangrijk om te weten dat uw schuld veilig is.

Geniet drie jaar samen en breng een leven lang met mensen door in Trier. In augustus 2022 kreeg het Landgericht Trier vrij verblijfsrecht. Außerdem wurde seine Unterbringung in een psychiatrie Klinik angeordnet. Nun hat der Bundesgerichtshof (BGH) de Entscheidung des Landgerichts aufgehoben.

Verdomd de Trierer Urteil noch een laatste grundsätzlich op de Prüfstand. Het Federale Hof van Justitie is zwart, dat wil zeggen in de Ordnung-oorlog, waarmee het Landgericht de juridische procedure heeft afgerond. Als we Karlsruhe verlaten, zullen we haar in Urteil niet meer zien.

BGH: Schuldgevoel niet goed geprepareerd

Desondanks mag het Landgericht niet worden veroordeeld, vanwege de Amokfahrer die schuldig is aan oorlog. Hier zegt u dat het om „durchgehend Rechtsfehlerhaft“ gaat. Der Fahrer heeft een paranoïde schizofrene gelitten. Dat Trierer Gericht heeft angenommen, dat de schuld Fähigkeit van de Täters vermindert, aber nicht aufgehoben war.

Het is belangrijk op te merken dat de algemene interpretatie van de tekst ook aanwezig is, zonder enige twijfel in de concrete verklaring – ook als er een verandering in de tekst is, aldus de BGH. Het Landgericht heeft geen scharnierfunctie, maar een Schub der Erkrankung heeft een gunstige ligging. Gebruik altijd de alcohol met alcohol voordat u gaat lassen. Er is een oorlog gaande met de Duitse alcoholische drank.

Nu is het tijd dat er een nieuwe kamer van de regionale rechtbank van Trier aanwezig is, vanwege de juridische last van de vrijheid van meningsuiting. Auch die Frage der Einweisung in een psychiatrische kliniek moet nieuw zijn.