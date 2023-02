CNN

De moeder van een 7-jarige die in december in Texas werd ontvoerd en vermoord, bedankte een grand jury voor haar rol in de aanklacht tegen de man die wordt beschuldigd van de moord op haar dochter.

Tanner Horner werd in december gearresteerd nadat hij naar verluidt de autoriteiten had verteld dat hij de 7-jarige Athena Strand had gewurgd nadat hij haar per ongeluk met zijn voertuig had aangereden tijdens een FedEx-bezorging bij haar thuis op 30 november.

Volgens de rechtbankverslagen van Wise County werd Horner donderdag aangeklaagd op beschuldiging van moord en zware ontvoering.

“Ik wil de grand jury van Wise County bedanken voor hun rol in dit proces. Het aanhoren van de feiten en omstandigheden van de ontvoering en moord op mijn 7-jarige dochter was ongetwijfeld erg moeilijk voor hen. Ik wil dat ze weten dat hun werk enorm wordt gewaardeerd”, zei Athena’s moeder, Maitlyn Gandy, in een verklaring aan CNN-partner WFAA.

“De aanklacht van Tanner Horner is het begin van een lange weg door het rechtssysteem. Ik waardeer ieders voortdurende steun en voor het levend houden van Athena’s naam en nagedachtenis. Neem even de tijd om uw kinderen en dierbaren te omhelzen. Niemand wordt nog een dag beloofd, ‘zei Gandy.

CNN heeft contact opgenomen met de door de rechtbank aangestelde advocaat van Horner voor commentaar.

Volgens twee arrestatiebevelen die vorig jaar zijn verkregen door CNN-partner KTVT, zou Horner de onderzoekers hebben verteld dat hij Athena in zijn busje had gestopt en haar had gewurgd omdat hij bang was dat ze iemand zou vertellen dat ze was aangereden door een FedEx-truck.

De familie van Strand spande in december een rechtszaak aan tegen FedEx en een van zijn onderaannemers, waarbij ze hen beschuldigden van grove nalatigheid en Horner beschuldigden van mishandeling. De familie eist volgens de rechtszaak meer dan $ 1 miljoen aan schadevergoeding van de bedrijven en Horner.

Horner bezorgde pakketten voor FedEx Ground, maar was volgens de rechtszaak in dienst via een onderaannemer, Big Topspin, Inc.

In reactie op de rechtszaak zei FedEx in een verklaring: “Onze gedachten blijven bij de familie van Athena Strand in de nasleep van deze tragedie. We zijn op de hoogte van de klacht die is ingediend tegen FedEx Ground.”

CNN heeft eerder geprobeerd Big Topspin, Inc. te bereiken voor commentaar.

In december werd Horner ook beschuldigd van aanranding van kinderen onder de 17 jaar in drie afzonderlijke incidenten in 2013.

Wise County Sheriff Lane Akin vertelde CNN dat de beschuldigingen van 2013 “enige tijd geleden gebeurden” en los stonden van de Strand-zaak. Andere mensen hebben zich gemeld met betrekking tot de beschuldigingen in 2013 na de arrestatie van Horner, zei Akin.

Een onderzoek door de politie van Fort Worth wees uit dat Horner volgens aanklachtdocumenten in juni, augustus en december 2013 kinderen seksueel zou hebben misbruikt.

De minderjarige slachtoffers werden niet geïdentificeerd. De beschuldigingen kwamen uit Tarrant County, zo blijkt uit de gegevens.