Een bezoeker van een kunstbeurs in Miami, Florida, klopte en verbrijzelde een iconisch ‘Balloon Dog’-beeldhouwwerk van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons, dat $ 42.000 kostte, meldt de Miami Herald.

Kunstverzamelaar en kunstenaar Stephen Gamson, die donderdag getuige was van het incident op de Art Wynwood-beurs, zei dat een vrouw met haar vinger op het 38 cm hoge blauwe porseleinen beeld tikte en het van zijn voetstuk sloeg. De dader werd later geïdentificeerd als een verzamelaar.

“Voor ik het wist, raapten ze de Jeff Koons-stukken op in een stoffer met een bezem,” zei hij vrijdag tegen de Herald.

Gamson zei dat hij eerst dacht dat het allemaal deel uitmaakte van een soort optreden, maar toen zag dat de vrouw zich echt schaamde voor wat ze had gedaan.









“Ze zei: ‘Het spijt me heel erg’ en ze wilde gewoon verdwijnen,” zei Cedric Boero van Bel-Air Fine Art-galerijen, die het beeld presenteerde.

Boero zag de grappige kant van het incident in en grapte dat het aantal blauwe Balloon Dog-sculpturen van Koons was teruggebracht van 799 naar 798, wat “een goede zaak voor de verzamelaars.”

De scherven van het beeld worden momenteel in een doos bewaard in afwachting van beoordeling door een verzekeringsmaatschappij. Gamson heeft al aangeboden om de stukken te kopen, omdat hij denkt dat ze nog steeds veel geld waard zijn, meldde de Herald.

Koons heeft door de jaren heen talloze ‘Balloon Dogs’ gemaakt in verschillende maten en kleuren. Een van zijn grotere sculpturen werd in 2013 verkocht voor $ 58,4 miljoen.

Een andere ‘Balloon Dog’ werd in 2016 per ongeluk vernield, waarop de artiest reageerde door te zeggen: “Weet je, het is maar een porseleinen bord.”