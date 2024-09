Kiel. Na de jaren van Weltumseglung sinds Asha Reich en Helge Aßmann met zijn tijd “Gegenwind” ben Sonnabend wieder in ihrem Heimathafen Kiel eingetroffen en van ihrem Verein, der Marine-Jugend Kieler Förde, in Empfang genomen. “Op 5 juli 2014 om 17.00 uur zijn we hier om te blijven”, herinnert Aßmann zich. Het stel viel immers buiten de ervaring.

Over Nederland, Engeland, Spanje en Portugal ging los tijdens deze reis. Voor het Atlantische eiland Porto Santo kun je de eerste geweldige ervaringen beleven. „We voelen ons er heel comfortabel bij, we kunnen ons vrij bewegen met de wind? Andere Boote hatten Schäden davongetragen, wir zum Glück nicht“, sagt der 58-Jährige.

In Karibik, Latijns-Amerika of Azië: Weltumseglern wordt opgericht in de hele Hilfsbereitschaft

Het team zelf is zo goed als maar kan: zodra we allebei onze positieve gevoelens hebben, het weer goed is, gaan we verder met samenwerken. Eén persoon en twee personen wonen op ankerplaatsen.

23 kleine vlaggetjes die op de laars passen. “Dat is niet het geval in alle landen waarin we leven”, zegt Asha Reich. “We leven in ons eigen land, we leven liever langer in ons land, we zullen langer bij onze mensen wonen voordat we in contact komen.” Je kunt niet zeggen dat deze 46 jaar mogelijk zijn, we leefden in de wereld, ons land waarin we leefden en waarmee we leefden. ergere gebeurtenissen.

“Jamaika is het nieuwste eiland, we willen het haten”, zegt Aßmann. “Ze hebben ‘s ochtends muziek, dezelfde muziek die trilt en het glas klinkt.” Zo gebeurde het, als je ziet hoe luid het kan zijn.

De laatste paar mensen hebben er gewoond, ze zijn ontzettend vriendelijk. “We zijn extreem gevoelig voor de behoeften van onze mensen, vooral mensen in onze omgeving”, zegt Aßmann. In Französisch-Polynesien lag het anker onder water. Een Einheimischer bot met een sterke fundering, een zwaar gewicht van 16 kilometer, een anker met ketting, een holte met een hoogte en een breedte van meters. Weltweit hätten sie große Hilfsbereitschaft erlebt.

Hoe goed is het voor uw welzijn?

Op de koloniale eilanden van Providencia weet u dat de telefoon zo goed als leeg is. Als je je kleding niet draagt ​​en er niet woont, vorm je je huis met je handen en je ogen in het raam. “Dan was dat het geval in Trichter am Mund über die ganze Insel von einem Nachbarn zum otheren.”

Langlaufen op See wurde es, als es 51 Tage dauerte, bis sie von Ecuador nach Französisch-Polynesien gelangten, weil sie Entenmuscheln am Boden hatten. “Wir kamen kaum forwärts”, zegt Reich.

De “Gegenwind” is nu 7,80 meter lang. Küche, Schlaf- und Wohnzimmer, Bad – alles is in engstem Raum. “De mens kan voor alles zorgen”, zegt Aßmann. De manier waarop je naar jezelf kijkt is met de zenuwen, dat is wat je hoort.

Anderthalb Jahre anker in Osttimor: Wie Corona die Weltreise ausbremste

Als team is de reis een complete aangelegenheid. “Sindsdien zijn we één Einheit geworden. Als de Funker in Panama niet meer konden spreken zonder de wind, zouden ze je graag verwelkomen en zouden ze lachen. Abschluss ihr erise erftetete das Couple in juni auf Porto Santo.

Veel steun tijdens de huidige ankerperiode tijdens de pandemische situatie: 20 maanden na de vakantie in Thailand willen we ervoor zorgen dat de regering de controle over Thailand blijft behouden.

“In Thailand hebben we genoten van een Riff en hebben we gegeten tijdens drie Stunden-festiviteiten”, zegt Aßmann. “Er zit nooit een dun laagje plastic in de weg, waardoor er geen water in de kofferbak kan komen. We zullen het later verwijderen, want de ‚Gegenwind‘ kwam recht vooruit.‘

Het vrachtschip is in de toekomst en in de toekomst te vinden in Thailand. In Kiel kun je nu een tijdje op een winterplek als deze wonen en leven. Bent u bang dat uw leven verloren gaat? “Unser Zuhause ligt hier jawel”, zegt Reich en zei over het jacht.

