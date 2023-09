Die Bewohner von Fort Smith können am Montag ab 8 Uhr morgens in die Gemeinde zurückkehren

Die Stadt gab auf Facebook offiziell bekannt, dass die Bewohner am Montag zurückkehren können. Die Straßensperren werden um 6 Uhr morgens entfernt und der Evakuierungsbefehl wird um 8 Uhr morgens aufgehoben. Dies war immer der Plan der Stadt, obwohl die Beamten sagten, dass dies vom Wetter abhängig sei.

Louise Beaulieu, eine Stadträtin von Fort Smith, sagt, die Bewohner müssten damit rechnen, dass sie „eine sehr schreckliche Szene“ erleben würden.

„Wenn sie hineingehen, werden sie viele verbrannte Flächen sehen“, sagte sie.

Patienten des Northern Lights Special Care Home in Fort Smith, NWT, können nicht zurückkehren, bis der Gesundheitsbetrieb seine volle Kapazität erreicht hat.

David McGuire, ein Sprecher der Northwest Territories Health and Social Service Authority, gab am Samstag gegen Mittag eine Pressemitteilung heraus, in der er detailliert darlegte, welche Leistungen die Bewohner erwarten können, wenn sie in den kommenden Tagen zurückkehren.

Die Notaufnahme in Fort Smith wird voraussichtlich am Montag, dem vorläufigen Rückkehrtermin für die Bewohner, zu etwa 85 Prozent ausgelastet sein.

In der Pressemitteilung heißt es, dass die Notaufnahme rund um die Uhr vor Ort sein wird, einige Patienten, die aufgenommen werden müssen, jedoch möglicherweise in andere Einrichtungen verlegt werden müssen.

Es wird erwartet, dass die stationäre Abteilung über eine reduzierte Kapazität verfügt und vier von fünf Betten verfügbar sind. Patienten können je nach Bedarf verlegt werden.

Die Hebammenabteilung wird mit reduzierter Kapazität betrieben. Schwangere Frauen mit dringenden Bedenken werden bis zum 21. September in die Notaufnahme eingeliefert. Danach wird die Einheit voraussichtlich auf dem Niveau vor der Evakuierung arbeiten.

Das Labor wird ab Montag voll ausgelastet sein, während die Primärversorgung bis zum 22. September zu 50 Prozent ausgelastet sein wird.

Kinder- und Familiendienste sowie Gemeindeberatungsdienste werden mit reduzierter Kapazität betrieben.

In der Pressemitteilung heißt es, dass die NTHSSA ihre Mitarbeiter dazu ermutigen wird, Masken zu tragen, um die Auswirkungen von Atemwegsviren auf die Belegschaft zu verringern.

In einem Facebook-Beitrag teilte der Wood Buffalo National Park mit, dass der Teil des Feuers, der Fort Smith am nächsten liegt, zu 90 Prozent eingedämmt oder unter Kontrolle sei.

Ein kontrollierter Feuerbereich bedeutet, dass ausreichende Löschmaßnahmen ergriffen wurden, um eine weitere Brandausbreitung im Umkreis zu verhindern.

Aufgrund von Sicherheitsbedenken und eingeschränkter Sicht bleibt der Highway 5 jedoch gesperrt. Wichtige Arbeitskräfte dürfen die Schließungen passieren, sofern die Bedingungen sicher genug sind.

Der Rückkehrplan der Stadt Fort Smith sieht vor, dass gefährdete Bevölkerungsgruppen, einschließlich derjenigen, die besondere medizinische Unterstützung benötigen, warten sollten, bis alle Dienste wieder verfügbar sind.

Obwohl die Evakuierungsanordnung aufgehoben wird, bleibt die Evakuierungswarnung bestehen, was bedeutet, dass die Bewohner darauf vorbereitet sein sollten, das Gelände erneut zu verlassen, wenn sich die Situation ändert.