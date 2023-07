Bewohner tijdens wieder im Dorf übernachten

Für Brienz schreeuwt ab Mitternacht wieder die Stufe Gelb, die Evakuierung ist aufgehoben. Oberhalb des Dorfes besteht weiter een Betretungsverbot.

Aufnahme uit Brienz vom 28 juni. Gian Ehrenzeller/AP

el. Die Bewohner von Brienz dürfen wieder in ihrem Dorf übernachten. Dat is de Gemeinde Albula am Montag in den Sozialen Netzwerken mit.