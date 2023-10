Zaterdagochtend beginnt hier und dort. Die Wolken und der Regen waren jeden Tag da.

Später am Tag hatte er hier und da viele Wolken vor der Haustür. In der Mittagsschleife sind die Rösser bewölkt. Von Südwesten erstreckt sich eine wunderschöne Bergkette, die sich über die Niederlande erstreckt.

An diesem Tag können Sie am See entlang wandern und die Wolken bilden, die Platz für die Zone schaffen. Okay, morgen werden die Temperaturen um die 14 Grad liegen.