We geven altijd een applaus voor Rihanna’s stijl.

En dat is begrijpelijk, want het is geen geheim dat de oprichter van Savage x Fenty, die op 12 februari het podium zal betreden tijdens de Super Bowl Halftime Show in het State Farm Stadium in Arizona, door de jaren heen synoniem is geweest met mode.

Van haar opvallende blik op het Met Gala in 2015 – toen ze een adembenemende gele jurk met bontrand droeg, compleet met een cape geborduurd met gouden wervelingen – tot haar consistente zwangerschaps-ensembles, Rihanna’s stukken maken haar het enige meisje in de wereld om zulke looks af te trekken.

Wat betreft wat volgens haar de sleutel is om een ​​wereldwijde trendsetter te zijn? Het gaat erom trouw te blijven aan wie ze is.

“Mode en make-up kunnen ervoor zorgen dat je je zeker zelfverzekerd voelt, zorg er gewoon voor dat je het doet om je goed te laten voelen en niet probeert indruk op iemand anders te maken”, vertelde ze. Emiraten vrouw in maart 2020. “Ik hou ervan risico’s te nemen – ik denk dat een groot deel van mode draait om het nemen van risico’s – maar het is niet om een ​​reactie te krijgen of controverse te veroorzaken, het is omdat ik het leuk vind wat ik draag.”