Streuobstwiesen gelten als der ökologisch wertvollste Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Sie dienen der Selbstversorgung mit heimischen Früchten und sind auch als Naherholungsgebiete beliebt. Die folgenden Informationen stammen aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes Schweinfurt.

Im vergangenen Jahr hat der Landkreis damit begonnen, ausgewählte Streuobstwiesen entlang seiner eigenen Flächen mit einer gelben Banderole zu kennzeichnen – Bürger können die Früchte, die dort an den Bäumen reifen, kostenlos ernten. Welche Flächen markiert sind, können Sie unter www.landkreis-schweinfurt.de/buergerobst nachlesen. Um die Streuobstwiesen zu erhalten, bedarf es jedoch weiterer Menschen, die sich um sie kümmern. Alle Bezirksberater für Gartenbau und Landschaftspflege der unterfränkischen Bezirksämter bieten daher erstmals in Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband für Gartenbau und Landschaftspflege die Ausbildung zum „Geprüften Obstbaumpfleger“ bzw. zur „Geprüften Obstbaumpflegerin“ an.

Neun Module

Mit dem sogenannten Streuobstpakt fördert das Land Bayern nicht nur die Anpflanzung neuer Bäume, sondern auch die Pflege des Altbestandes, sodass im Rahmen des Streuobstpakts die Vergütung von zertifiziertem Fachpersonal gefördert werden kann. Die Ausbildung beginnt im Oktober 2023, umfasst neun Module und findet freitags ganztägig an verschiedenen Standorten in Unterfranken statt. Die Ausbildung erstreckt sich über die Jahre 2023 und 2024.

Auch Landrat Florian Töpper förderte die Schulung gemeinsam mit Brigitte Goss, Bezirksreferentin für Gartenkultur und Flächenmanagement: „Diese Schulung trägt dazu bei, dass unsere Streuobstwiesen als ökologisch wertvoller Lebensraum erhalten bleiben.“ Diese Schulung richtet sich einerseits an diejenigen, die mehr über Obstbäume (Pflanzen, Beschneiden, Veredeln, Anbau, Nutzung und Vermarktung) erfahren möchten. Andererseits richtet sich diese Schulung auch an diejenigen, die Schnitt- und Pflegemaßnahmen als Dienstleistung anbieten möchten.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt

Das Zertifikat für die Teilnehmer wird nach einer theoretischen und praktischen Prüfung verliehen. Die Teilnahmegebühr beträgt 450 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist der 16. Oktober.

Weitere Informationen unter https://www.bezirksverband-gartenbau-unterfranken.de/obstbaumpfleger-in/. Interessenten aus dem Landkreis Schweinfurt können sich unter Tel.: (09721) 55531 oder per E-Mail an brigitte.goss@lrasw.de an Brigitte Goss wenden.