Bewerbung des Westbalkans – Autorin Misha Glenny – Stadt der Spione – POLITICO

Die Folge dieser Woche kommt aus der albanischen Hauptstadt Tirana, wo EU-Staats- und Regierungschefs mit Hoffnungsträgern des Westbalkans zusammentrafen. Und wir tauchen ein in die faszinierende Welt der in Brüssel operierenden Spione.

Moderatorin Suzanne Lynch bringt uns auf einem einzigartigen Gipfel in der Region über die jüngsten Bemühungen der EU, Länder des westlichen Balkans, die Mitglieder des Blocks werden wollen, zu umwerben. EU-Beamte sind zunehmend besorgt über den Einfluss Russlands und Chinas in den Ländern vor der Haustür des Blocks. Dann bringt der britische Journalist und Autor Misha Glenny, der jetzt Rektor des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen in Wien ist, seine Analyse dazu ein, warum der EU-Beitritt für Länder in der Region eine Herausforderung bleibt.

Außerdem teilt Barbara Moens von POLITICO Einblicke in ihre jüngste Berichterstattung über das Spionageproblem der EU. Obwohl Belgien seine Spionageabwehr verstärkt, bleibt Brüssel als Sitz der EU-Institutionen und der NATO ein Spielplatz für Spionage. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.