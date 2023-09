Es sieht aus wie Tatum Thompson ist bereit zum Apfelpflücken.

Khloe Kardashian hat ein bezauberndes Foto von ihr und ihrem Ex geteilt Tristan Thompson’s 13 Monate alter Sohn ist bestens auf die Herbstsaison vorbereitet. In einem Instagram-Post vom 16. September war der Kleine in einem moosgrünen Oberteil und einer passenden Strickmütze zu sehen, wie er unter einem großen Blattarrangement saß und einen großen roten Apfel in der Hand hielt.

Der Kardashianer Der Star hat den süßen Schnappschuss mit der Überschrift „Mein Baby“ versehen.

Auch Khloes Follower fanden das Bild mit Oma ziemlich abstoßend Kris Jenner im Kommentarbereich schreiben: „Precious Angel.“

„Perfektion,“ Malika Haqq kommentierte, während ihr Zwilling Khadijah Haqq fügte hinzu: „Apfel meines Auges.“

Unterdessen staunten andere Fans über Tatums Ähnlichkeit mit Khloes jüngerem Bruder Rob Kardashian.

„Er ist so süß,“ Teenager Mutter Alaun Kailyn Lowry bemerkte: „Und ich sehe immer noch so viel von Rob.“

Es ist ein Gefühl, das Khloe und ihre Schwestern in der Vergangenheit zum Ausdruck gebracht haben.