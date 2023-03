Volgens een rapport dat woensdag is vrijgegeven door de National Council of Canadian Muslims en de World Sikh Organization of Canada, zou Canada niet moeten toestaan ​​dat een beweging uit India die “haat verspreidt” en religieuze minderheidsgroepen tot slachtoffer maakt, zich in dit land verschanst.

Het rapport heet Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) Network in Canada, documenteert de wortels van de RSS-beweging in India en het uitgebreide wereldwijde bereik ervan, waarbij extreemrechtse opvattingen op verschillende manieren worden gepromoot.

“Het is een van de meest invloedrijke organisaties ter wereld”, zegt Steven Zhou, een woordvoerder van de National Council of Canadian Muslims.

De raad en de World Sikh Organization of Canada proberen de aandacht te vestigen op wat academici, waaronder enkele in Canada, zeggen dat ze al jaren getuige zijn – een toenemende invloed en dreiging van een beweging die nauw verbonden is met de regering in New Delhi en die volgens hen discriminatie van religieuze minderheidsgroepen in binnen- en buitenland.

“(De RSS) vormt een grote uitdaging voor de Canadese toezeggingen op het gebied van mensenrechten, tolerantie en multiculturalisme”, zei Zhou.

Volgens het rapport vormt de RSS de kern van een netwerk van groepen “die proberen van India een land te maken dat wordt geleid door en voor hindoes, in de eerste plaats ten koste van de duizelingwekkende hoeveelheid minderheidsgroepen in het land”.

“Het is … van vitaal belang om in gedachten te houden dat het ideale nationalisme dat door het RSS-netwerk wordt geprojecteerd niet alleen etnisch-religieuze minderheden zoals moslims, sikhs en christenen tot slachtoffer maakt, maar ook leden van de hindoeïstische lagere kaste in India.”

Sanjay Ruparelia, universitair hoofddocent politiek en Jarislowsky Democracy Chair aan de Toronto Metropolitan University, zegt dat de wereld aandacht moet besteden aan India’s mensenrechtensituatie. (Ingezonden door Sanjay Ruparelia)

“Het heeft binnenlandse en internationale organen die de politieke macht grijpen, zijn suprematie-ideologieën voortzetten en actief deelnemen aan gemeenschappelijk geweld”, aldus het rapport.

In een verklaring op haar website reageerde de Canadese tak van RSS, HSS Canada, op het rapport en zei dat het “lasterlijk van aard en slecht onderzocht” was.

“Deze aanvallen zijn bedoeld om anti-hindoeïstische sentimenten op te wekken en verder te leiden tot een groeiende hindoefobie in Canada”, aldus de verklaring.

HSS Canada zegt dat het haar missie is om “het hindoeïsme te behouden, te beschermen en te promoten door middel van een verscheidenheid aan evenementen en programma’s in heel Canada … zonder enige vorm van discriminatie”.

De RSS-website citeert de oprichter, Keshav Baliram Hedgewar, die zegt dat het “de plicht van elke hindoe is om zijn best te doen om de hindoeïstische samenleving te consolideren” en dat het haar missie is om te streven naar “nationale wederopbouw”.

Onderzoekers zeggen dat de ideologie die door RSS wordt omarmd, algemeen bekend staat als Hindutva.

De Indiase staat heeft de RSS en Hindutva niet altijd gesteund en heeft het drie keer verboden sinds de oprichting in 1925 als een paramilitaire vrijwilligersorganisatie.

In een interview met CBC News in april 2022 zei de Frans-Indiase journaliste Ingrid Therwath dat het RSS-netwerk was gebaseerd op de principes van het Italiaanse fascisme, ideologisch vergelijkbaar is met het nazisme en door sommigen in de Indiase diaspora naar het buitenland werd geëxporteerd, zei Therwath.

Therwath, die al meer dan 20 jaar onderzoek doet naar hindoe-extremisme, zei dat de eerste Canadese tak van de internationale organisatie van de RSS in de jaren zeventig in Toronto werd opgericht.

Zhou, een voormalig onderzoeker bij het Canadian Anti-Hate Network die extreemrechtse bewegingen binnen diasporagroepen heeft opgetekend, vertelde CBC in een eerder interview dat Hindutva een oppervlakkige politisering van het hindoeïsme is en heeft geleid tot discriminatie en sektarisch geweld tegen minderheidsgroepen in India, zoals moslims. en christenen.

Human Rights Watch heeft ook religieus en etnisch geweld toegeschreven aan groepen die de Hindutva-ideologie aanhangen.

In december 2021 riepen hindoeïstische religieuze leiders in de Noord-Indiase stad Haridwar openlijk op tot genocide tegen moslims tijdens een evenement georganiseerd door rechtse en Hindutva-aanhangers.

Geweld tegen andere minderheidsgroepen zoals Sikhs en Dalits is de laatste jaren toegenomen in India, zeggen academici. Dalits zijn leden van een kaste die volgens het kastensysteem niet tot de sociale orde behoren.

“Er is een toename van verschillende soorten haatmisdrijven”, zegt Shivaji Mukherjee, een assistent-professor gespecialiseerd in Zuid-Aziatisch politiek geweld aan de Universiteit van Toronto-Mississauga. Hij zei dat die misdaden toenemen in een tijd waarin de huidige regering – met uitgebreide links naar de RSS – een overweldigende meerderheid geniet.

“Nu de Bharatiya Janata-partij (BJP) aan de macht is gekomen, is het voor deze groepen gemakkelijker om het geweld te vergroten en hun politieke en sociale agenda’s te vervullen.”

‘Dit is geen marginale ideologie’

Hoewel de RSS al tientallen jaren bestaat, zei Mukherjee dat het de afgelopen jaren door de verkiezing van premier Narendra Modi en de BJP met een meerderheid in 2014 is aangemoedigd om gewelddadige actie te ondernemen op basis van haar ideologie.

Volgens meerdere mediakanalen heeft de RSS naar schatting meer dan vijf miljoen leden wereldwijd, waaronder Modi en de meerderheid van de ministers in zijn regering.

“Dit is geen marginale ideologie. Dit is de staatsideologie”, zegt Jaskaran Sandhu, een bestuurslid van de World Sikh Organization of Canada.

Academici hebben gedocumenteerd en opgemerkt dat aanhangers van de BJP en de RSS- en Hindutva-beweging steeds meer proberen kritiek uit te dagen en het zwijgen op te leggen sinds de partij aan de macht kwam.

Jaskaran Sandhu, een bestuurslid van de World Sikh Organization, zegt dat de Canadese regering ‘handelsovereenkomsten en strategische relaties waardeert … in plaats van waarden hoog te houden die belangrijk zijn voor Canadezen’. (Ingezonden door Jaskaran Sandhu)

In december 2021 organiseerde Sanjay Ruparelia, universitair hoofddocent politiek en Jarislowsky Democracy Chair aan de Toronto Metropolitan University, een lezing van de prominente Indiase politiek-onderzoeker Christophe Jaffrelot, georganiseerd door de Toronto Public Library.

Ruparelia zei dat hij honderden e-mails ontving van personen die er bij de organisatoren op aandrongen het evenement af te blazen en de bibliotheek te verzoeken het evenement te verbieden omdat het “anti-hindoeïstisch” was. Academici zeggen dat dit soort acties kunnen worden toegeschreven aan degenen die de standpunten van de RSS steunen.

“Het is een poging om hen het zwijgen op te leggen, om hun legitimiteit te ondermijnen”, zei Ruparelia, erop wijzend dat iedereen die zich bezighoudt met debatten over de Indiase regering of haar opvattingen automatisch door deze aanhangers wordt bestempeld als “anti-hindoeïstisch” of “hindoefoob”.

Ruparelia zei dat hij veel academici kent die door deze mensen online zijn lastiggevallen en geïntimideerd op basis van artikelen die ze schrijven en evenementen die ze organiseren.

“Het probeert het debat de mond te snoeren. Het probeert de vrijheid van meningsuiting in te perken.”

RSS-operaties in Canada

Het rapport over RSS benadrukt hoe de beweging in Canada opereert, onder meer via politieke lobby en via ogenschijnlijk goedaardige culturele organisaties met een liefdadigheidsstatus.

Volgens het rapport beheert de RSS in India een in India gevestigde ngo genaamd Seva Bharati, die zorgeenheden, rampenbestrijding en onderwijs beheert in de achtergestelde gebieden van het land.

In het buitenland levert Sewa International deze diensten en zamelt geld in voor deze diensten over de hele wereld, aldus het rapport.

Het zegt ook dat RSS in het buitenland opereert via een organisatie genaamd Hindu Swayamsevak Sangh (HSS) die Hindutva-ideologieën in stand houdt in de Indiase diaspora, ook in Canada, de VS en Europa. Het rapport zegt dat HSS evenementen over het hindoeïsme heeft gehouden op sommige openbare scholen in Ontario.

Premier Justin Trudeau, links, praat met de Indiase premier Narendra Modi tijdens hun bilaterale bijeenkomst op de G20-top in Hamburg, Duitsland, op 7 juli 2017. (Ryan Remiorz/De Canadese pers)

Door middel van het rapport dringen de Nationale Raad van Canadese Moslims en de Wereld Sikh Organisatie van Canada er bij de federale regering op aan “de groei van een beweging die hier in Canada haat verspreidt, zorgvuldig te bestuderen en te volgen”.

Het rapport roept ook op tot actie van de Canadese regering.

“Canadese leiders kunnen niet toestaan ​​dat individuen en (organisaties) die een Hindutva-visie op India propageren – een supremacistische visie die minderheden discrimineert en tot massaal bloedvergieten heeft geleid – zich in dit land verschansen, hun supremacistische ideologieën voortzetten en de betrekkingen tussen grote op geloof gebaseerde gemeenschappen’, schreven de auteurs van het rapport.

Critici zeggen echter Ottawa is grotendeels stil gebleven en zelfgenoegzaam terwijl het probeert een economische relatie met India te onderhouden als onderdeel van zijn Indo-Pacifische strategie gelanceerd in november 2022 om handel en betrokkenheid in die regio te versterken.

“Ze waarderen handelsovereenkomsten en strategische relaties … in plaats van waarden hoog te houden die belangrijk zijn voor Canadezen”, zei Sandhu van de World Sikh Organization of Canada.

Verschillende academici gebruiken Nepean-parlementslid Chandra Arya die afgelopen november tijdens de Hindu Heritage Month afgelopen november wat lijkt op de RSS-vlag op Parliament Hill heeft gehesen als een voorbeeld van waarom ze bezorgd zijn.

Vandaag markeerde ik het historische begin van Canada’s nationale hindoeïstische erfgoedmaand door een vlag te hijsen met het hindoeïstische heilige symbool Aum🕉️op parlementsheuvel

HHM biedt de gelegenheid om de bijdragen van 830.000 hindoe-Canadezen aan ons land te erkennen & van Hindoe-erfgoed voor de mensheid pic.twitter.com/s6UMOLORLt —@AryaCanada

Het evenement bracht professoren van verschillende universiteiten in Quebec ertoe een brief te schrijven aan premier Justin Trudeau waarin ze uitlegden waarom de vlag problematisch was. Een aparte brief werd gestuurd door gemeenschaps- en culturele groeperingen zoals Hindus for Human Rights en de Canadian Council of Muslim Women.

In een verklaring per e-mail aan CBC News op woensdag zei Arya dat de vlag die op Parliament Hill is gehesen “het hindoeïstische geloof vertegenwoordigt en geen enkele politieke organisatie of ideologie vertegenwoordigt of steunt.”

“Dit veelbelovende symbool is van alle hindoes en geen enkel land, organisatie of individu kan er eigendom of exclusiviteit van opeisen”, zei hij.

Aangezien India volgens de Verenigde Naties dit jaar het meest bevolkte land ter wereld zal zijn en de snelst groeiende economie in de komende twee decennia, moet de wereld aandacht besteden aan haar mensenrechtensituatie, zei Ruparelia.

“Wat er in India gebeurt, heeft een grote impact in de wereld”, zei hij. “(Daarom) is de erosie van de democratie die we in India hebben gezien zeer zorgwekkend.”

In een verklaring zei een woordvoerder van Global Affairs Canada tegen CBC News dat “het bevorderen van mensenrechten altijd de kern van ons buitenlands beleid is geweest”, vooral omdat India in september gastheer zal zijn van de G20.

“Canada zal met India blijven overleggen over kwesties die verband houden met veiligheid, democratie, pluralisme en mensenrechten.”