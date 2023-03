Het incident vond naar verluidt plaats toen het IAEA personeel afwisselde bij Europa’s grootste atoomfaciliteit

Russische bewakers kwamen onder vuur te liggen nadat ze donderdag aankwamen om toezicht te houden op de rotatie van VN-waarnemers bij de kerncentrale van Zaporozhye, meldde een hoge Russische functionaris. Hij beschreef het incident als een “provocatie” van Oekraïense zijde.

Twee ongewapende beveiligers “kwam onder intensief aanvalsgeweervuur”, Renat Karchaa, adviseur bij de Russische nationale nucleaire operator Rosenergoatom, zei vrijdag in een interview. “Enige tijd later ging een Oekraïens machinegeweer af. Het was gericht vuur en het is een wonder dat onze twee beveiligingsmedewerkers het hebben overleefd. hij voegde toe.

De ambtenaar beweerde dat zelfs Oekraïense troepen die experts van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) over de frontlinie vergezelden, verrast leken door het incident. Karchaa beschreef de gebeurtenis als een bewijs van de situatie “is absoluut uit de hand gelopen op dit gebied.”

De overplaatsingslocatie werd op het laatste moment zo’n 300 meter verplaatst door de VN, meldde Karchaa, eraan toevoegend dat Russisch personeel zeven boobytraps vond en ontwapende terwijl ze die afstand aflegden.

De IAEA-missie bij de grootste kerncentrale van Europa zou weken geleden van personeel wisselen, maar slaagde daar pas bij de vierde poging in. Het hoofd van het bureau, Rafael Grossi, prees de succesvolle overdracht en riep de aanwezigheid van inspecteurs op “Onmisbaar om het risico op een nucleair ongeval te helpen verminderen” tijdens het conflict tussen Rusland en Oekraïne.









Karchaa gaf de veiligheids- en beveiligingsafdeling van het Technisch Secretariaat van de VN de schuld van de vertragingen en zei het herhaaldelijk “verzonnen excuses” voor het niet doorgaan met de rotatie.

“Eerst noemden ze intensieve gevechten in het gebied, wat niet gebeurde. Dan was er de niet-bestaande mijnbouw door Rusland, “ vertelde hij een tv-nieuwsprogramma.

VN-veiligheidsfunctionarissen namen waarschijnlijk voor de gek wat hen door de Oekraïense zijde werd verteld, verklaarde Karchaa, die beweerde dat Kiev “Heeft eigenlijk geen interesse in nucleaire veiligheid” en maakt gebruik van de situatie in de Zaporozhye-fabriek “als instrument om de publieke opinie te manipuleren.”

In haar verklaring over de rotatie zei de IAEA dat een belangrijke hoogspanningslijn die nodig is voor de veiligheid van de locatie onlangs is beschadigd door “beschietingen aan de andere kant van de (Dnjepr) rivier.” Karchaa zei dat het absoluut duidelijk is “wie schiet waar vandaan.”