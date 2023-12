Bewaker gedood en nog een gewond bij Philadelphia Macy’s

Een bewaker bij de Macy’s-winkel in het centrum van Philadelphia werd maandag gedood en een ander raakte zwaar gewond nadat een vermoedelijke hoedendief hen met een mes had aangevallen, aldus de politie.

De reeks gebeurtenissen die in een tragedie eindigde, begon rond 11.00 uur, toen de bewakers een man zagen die er met een paar hoeden vandoor wilde gaan, zei interim-politiecommissaris John Stanford tijdens een persconferentie buiten de winkel.

De bewakers konden de hoeden terughalen en de verdachte verliet de winkel zonder incidenten, zei Stanford. Maar ongeveer tien minuten later keerde de verdachte terug en begon een van de bewakers neer te steken.

Toen een andere bewaker probeerde in te grijpen, werd hij ook neergestoken, zei Stanford.

Beide bewakers werden met spoed naar het Jefferson Hospital gebracht. Eén van hen, een 30-jarige die in de nek was gestoken, overleed aan zijn verwondingen, aldus de politie. De toestand van de tweede bewaker, die 23 is, was stabiel nadat hij in zijn gezicht en onderarm was gestoken.

De politie heeft de namen van de twee bewakers, die allebei ongewapend waren, niet vrijgegeven.

“Deze bewakers deden gewoon hun werk”, zei Stanford. “Dit begon als een winkeldiefstal die uitmondde in een overval en uiteindelijk in een moord. Het is gewoon een tragische situatie.”

Ondertussen vluchtte de verdachte naar een nabijgelegen verhoogd metrostation waar hij het mes gooide, aldus de politie. Hij werd enkele kilometers ten noordoosten daarvan gearresteerd, op het Somerset Station in de wijk Kensington.

Stanford heeft de verdachte niet geïdentificeerd en de aanklachten tegen hem niet bekendgemaakt.

De winkel, die zich in Center City bevindt in het historische Wanamaker-gebouw, werd gesloten omdat de politie doorging met onderzoek en bewijsmateriaal verzamelen.

“We zijn diepbedroefd over het incident dat vandaag plaatsvond in Macy’s Center City”, zei het bedrijf in een verklaring. “De winkel zal tijdelijk gesloten blijven omdat we met de wetshandhavers aan dit onderzoek samenwerken en verdere opmerkingen over de zaak aan hen uitstellen. . Het garanderen van de veiligheid en het welzijn van onze klanten en collega’s is altijd onze topprioriteit.”

De angst voor een toename van het aantal winkeldiefstallen heeft zich de afgelopen maanden verspreid, deels aangewakkerd door politici als de voormalige president Donald Trump, die in oktober zei dat hij het neerschieten van winkeldieven zou steunen, en door video’s van georganiseerde winkeldiefstalbendes die luxe winkels plunderen.

Maar de wetshandhaving heeft geen opmerkelijke toename van winkeldiefstallen in het hele land gemeld, en de Council on Criminal Justice, een onpartijdige denktank, zei dat het aantal diefstallen feitelijk lager is dan vóór de pandemie.