Bewaffnete RCMP umstellten ein Haus in Merritt, nachdem mehrere Schüsse abgefeuert worden waren

Der Block 1700 der Nicola Avenue wurde am 18. November von Merritt RCMP geschlossen

RCMP vor Ort in einem Hinterhof in Merritt. (Anastasia Cash)

Taktische Kräfte schlossen den 1700er Block der Nicola Avenue in Merritt und nutzten den Hinterhof eines Hauses, um Zugang zu einem anderen Wohnsitz zu erhalten.

Anastasia Cash, Inhaberin von Desert Divas und Dons Medi Spa, sagte, sie musste ihr Geschäft zu Hause am 18. November schließen, nachdem RCMP gegen 15 Uhr ein Nachbarhaus umzingelt hatte

Cash sagte, dass die Polizei auf einer Leiter stand, um ihre Waffen auf das Fenster eines nahe gelegenen Hauses zu richten.

Laut Cash verließ Mounties ihr Grundstück gegen 21 Uhr

Der Vorfall ereignete sich, nachdem die Polizei am 15. November in den Block 2100 der Priest Avenue gerufen wurde, wegen einer vermutlich gezielten Schießerei und möglicherweise im Zusammenhang mit den über 100 Kugeln, die an mehreren Stellen im Nicola Valley abgefeuert wurden.

Der RCMP sagte, dass die beiden Vorfälle zusammenhängen könnten.

