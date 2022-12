Bevor Mike Tyson eine Schwergewichtslegende und der jüngste Champion aller Zeiten wurde, verfeinerte er seine Fähigkeiten in illegalen Kämpfen, die von Gangstern in nicht lizenzierten „Rauchern“ beobachtet wurden.

Mike Tysons erste Erfahrungen mit In-Ring-Kämpfen machte er bei illegalen New Yorker Fitnessstudiokämpfen, die von Gangstern und Dealern beobachtet wurden – der erste endete damit, dass ein jugendlicher „Iron Mike“ jubelnd auf der Brust seines niedergeschlagenen Gegners stand.

Der junge Tyson geriet in Hunderte von Straßenschlägereien und wurde mehrere Male als reißerischer Junge verhaftet. Als er jedoch zum ersten Mal von Bobby Stewart entdeckt wurde, der ihn dem legendären Trainer Cus D’Amato empfahl, hatte er herzlich wenig echte Boxerfahrung.

Getty D’Amato schickte einen jugendlichen Tyson in nicht lizenzierte „Raucher“-Fitnessstudios, die von Gangstern beobachtet wurden, um ihn von klein auf an Wettkampfkämpfe zu gewöhnen

Getty Tyson hatte in seiner frühen Karriere großen Erfolg mit D’Amato (nicht abgebildet).

Im Sommer 1981 nahm Tyson an lizenzierten Amateurwettbewerben bei den Junior Olympics teil. Aber vorher wusste D’Amato, dass Sparring und Nachhilfe im Fitnessstudio allein Tyson nicht helfen würden, aufzuholen – er musste wissen, wie es sich anfühlt, an einem echten Boxkampf teilzunehmen.

Als Tyson etwa 13 oder 14 Jahre alt war, schickte Cus ihn und seinen Trainer Teddy Atlas zu nicht lizenzierten „Rauchern“ – so genannt, weil die Luft so dick mit Zigarettenrauch war, dass es schwierig war, den Gegner über den Ring hinweg zu sehen für dich. Es überrascht nicht, dass keiner dieser Kämpfe von einem Profi- oder Amateur-Board genehmigt wurde, noch tauchten sie in offiziellen Aufzeichnungen auf.

„Raucher waren nicht sanktionierte Anfälle, was im Grunde bedeutete, dass sie gesetzlos waren“, erklärt Tyson in seiner Autobiografie Undisputed Truth. „Es gab keine Sanitäter oder Krankenwagen, die draußen warteten. Wenn das Publikum deinen Auftritt nicht mochte, haben sie es nicht ausgebuht, sie haben sich nur gegenseitig bekämpft, um zu zeigen, wie es gemacht wird.“

Der erste dieser Kämpfe für Tyson fand in einem „Höllenloch“-Fitnessstudio in der Bronx statt, das einem Ex-Kämpfer gehörte, den D’Amato kannte. Angesichts der Tatsache, dass Tyson bald zu einem der einschüchterndsten Schwergewichte aller Zeiten werden würde, war er vor seinem ersten Kampf so verängstigt, dass er sich fast zurückgezogen hätte.

„Ich hatte solche Angst, dass ich fast gegangen wäre“, überlegte Tyson später. „Selbst nach all dem Sparring war ich immer noch total eingeschüchtert, im Ring gegen jemanden zu kämpfen.“

Das Problem, mit dem Tyson konfrontiert war, war, dass alle seine Straßenkämpfe mit Provokation und Rindfleisch verbunden waren. Jetzt ging er eiskalt in den Ring gegen jemanden, den er noch nie getroffen hatte. Tatsächlich stellte sich heraus, dass es sich um einen kräftigen Puertoricaner handelte, der mit etwa 18 Jahren deutlich älter war als Tyson in seinen frühen Teenagerjahren.

Nachdem er sich gesammelt hatte und zum ersten Mal in einem kompetitiven Match-up in den Ring gestiegen war, erinnerte sich Tyson: „Wir haben zwei Runden hart gekämpft, aber dann habe ich ihn in der dritten Runde ins untere Seil gestoßen und ihm buchstäblich einen weiteren Schuss verpasst schlug sein Mundstück sechs Reihen zurück in die Menge. Er war kalt.“

Die Bestrafung und Demütigung endete jedoch nicht dort für Tysons geschlagenen Gegner. „Ich wusste nicht, wie man feiert, also bin ich auf ihn getreten“, sagte der überglückliche Sieger. „Ich hob meine Arme in die Luft und trat auf den liegenden Motherf****r.“

Das kam beim Schiedsrichter natürlich nicht gut an, da auch nicht lizenzierte Boxkämpfe Grenzen haben. Der Schiedsrichter ermahnte Tyson: „Geh zum Teufel von ihm! Was zum Teufel machst du da, wenn du auf diesen Typen trittst?“

Allerdings hatte der junge Teenager zumindest die eine Person zufrieden gestellt, die er am meisten beeindrucken wollte. Atlas konnte D’Amato anrufen und ihm die gute Nachricht überbringen, dass sein schwergewichtiger Schützling durch Unterbrechung gewonnen hatte.

D’Amato baute den jungen Tyson zu einem Schwergewichts-Zerstörer aus und schickte ihn mit Atlas quer durchs Land zu Untergrundkämpfen

Cus wusste, dass der rohe Neuling viel mehr In-Ring-Würze benötigte – nicht zuletzt, wie man einen Sieg feiert, ohne auf der Brust eines Gegners zu stehen – und die Raucher kamen neben Tysons offiziellen Amateurkämpfen immer wieder.

Der bekanntermaßen hitzköpfige Atlas und der angehende Teenager-Experte für Zerstörungen fuhren quer durch den Nordosten der USA und traten in nicht genehmigten Kämpfen vor lokalen Zuschauern an, die auf die Action vor ihnen wetteten.

Tyson war immer klein, aber er war schon in jungen Jahren bemerkenswert muskulös und stark, so dass das Paar über sein Alter lügen würde, um einen Wettkampf gegen einen älteren Gegner zu führen. „Es gab nicht viele 14-Jährige mit einem Gewicht von 200 Pfund“, argumentierte Tyson.

Die offizielle Amateurkarriere des Brooklinite war eher gemischt. Sein Suchen-und-Zerstören-Stil – verfeinert von D’Amato im Fitnessstudio und unter Atlas‘ Auge in den Kämpfen ohne Lizenz – war immer besser für die professionellen Ränge geeignet.

Getty Images – Getty Tyson gewann später Goldmedaillen bei den Olympischen Juniorenspielen, wurde jedoch von Henry Tillman bei seinem Versuch, sich für die Spiele 1984 zu qualifizieren, frustriert

Getty 1986, im Alter von 20 Jahren, schlug Tyson – jetzt ein Profi – Trevor Berbick und wurde der jüngste Schwergewichts-Champion der Geschichte

Tyson gewann zwei olympische Junioren-Goldmedaillen, einen New York Golden Gloves-Titel und erzielte dabei einmal einen kaum glaublichen Acht-Sekunden-KO. Er wurde jedoch zweimal von Henry Tillman (den er in einer Runde vernichten würde, als sie sich als Profis trafen) outpointed und war immens frustriert, weil er sich nicht für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles qualifizieren konnte.

Doch Tyson gab ein Jahr später im Alter von 18 Jahren sein Profi-Debüt und wurde dann mit 20 Jahren der jüngste Schwergewichts-Weltmeister aller Zeiten. Mit 21 Jahren wurde er der direkte und unbestrittene Herrscher der Division, als er 1988 Michael Spinks in 91 Sekunden vernichtete.

Wie Tyson sich jedoch erinnert, wäre sein verheerender Übergang zum professionellen Boxen nicht annähernd so reibungslos verlaufen, wenn er nicht in das Haifischbecken dieser nicht autorisierten Fitnessstudio-Kriege geworfen worden wäre, wo er seinen Stil verfeinerte und sein Selbstvertrauen gegen größere, ältere aufbaute Feinde.

„Diese Raucher bedeuteten mir so viel, viel mehr als der Rest der Kids“, sagte er nach dem Ende seiner Karriere. „So wie ich es betrachtete, wurde ich in der Hölle geboren und jedes Mal, wenn ich einen Kampf gewann, war das ein Schritt davon.“

„Wenn ich diese Raucher nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich in der Kanalisation gestorben.“