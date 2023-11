“Bevochtigen, dass..?” met Thomas Gottschalk in ZDF für Traumquoten

Startpagina Boulevard

van: Lucas Einkammerer

Drucken Teilen

Thomas Gottschalk abschiedet ich nach 36 jaar von ‚Wetten, dass..?‘. Ein Meilenstein, de Millionen Zuschauer nicht verpassen wolllten.

Offenburg – Am Samstagabend, op 25 november, eindigde in de ZDF een jaar. Thomas Gottschalk (73) was blij met het bericht „Wetten, dass..?“ en na 36 jaar en 154 jaar ervaring was er een solide radiogeschiedenis. Deze historische momenten zijn niet verloren gegaan in de natuur – en ze zijn nog steeds enorm.

Zo viel Zuschauer hatte de laatste „Wetten, dass..?” met Thomas Gottschalk

Met een gedeeld gezin van Helene Fischer (39) en Shirin David (26), een schare Laws en prominente gasten onder het Hollywood-icoon Cher (77), ‘Tatort’-ster Jan Josef Liefers (59) en de Britse popband Take That bot zei „Wetten, dass..?”-Ausgabe von Thomas Gottschalk einiges an Unterhaltung. Met een blik op Thomas Gottschalk hierboven: Er is een duidelijk zicht op de opvolger en co-moderator Michelle Hunziker (46).

Thomas Gottschalks “Wetten, dass..?” – Abschied in Bildern Foto’s nemen

Laut dwdl.de Schalteten beim Gesamtpublikum ab drei Jahren 12,13 Millionen Zuschauer Thomas Gottschalk’s „Wetten, dass..?“-Abschiedsshow ein, dem ZDF een ausgezeichneten Marktanteil von 45.3 Prozent en de eerste Platz bei de meistgesehenen Sendungen des Tages einbrachte. Zum Vergleich: Die Ausgabe des Vorjahres erreichte in Publikum von knapp 10 Millionen – rund 3.5 Millionen weniger as bei der Comeback-Folge 2021.

Voor ProSieben en Co. underreichbar: Thomas Gottschalk en „Wetten, dass..?” op Überholspur

Auch in der werberelevanten Zielgruppe der 14- tot 49-Jährigen lag das ZDF met 3,39 Millionen Zuschauern en een marktanteil von 53,5 Prozent vorne. De particuliere omroepen die trots zijn op hun grote Primetime Productions op de Sonntag, werden diezelfde dag zeer slecht geciteerd. De prachtige nachtserie „Last Christmas“ (RTL) kostte 0,36 miljoen en de Tarantino-hit „Django Unchained“ (ProSieben) kostte 0,32 miljoen en „Transformers 3“ (Sat.1) duurde niet lang. Bovenste 25.

Thomas Gottschalk’s notitie „Wetten, dass..?“-Sendung sorgte im ZDF für großartige Zuschauerzahlen. © dpa/Philipp von Ditfurth

Seine Zeit bij „Wetten, dass..?” is nog steeds beschikbaar – het volgende tv-project van Thomas Gottschalk zal niet lang daarna duren. Bereits ben 2. Deze maand is er een grote Disney Jubileumshow op RTL en graag een quote met Florian Silbereisen (42). Verwende Quellen: dwdl.de

Voor het redactionele schrijven van het artikel werd de machine bewerkt. Het artikel is ter beoordeling geschreven door redacteur Lukas Einkammer.