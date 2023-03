Een FSB-grenswachtdienst in Rostov aan de Don ging in vlammen op, waarbij naar verluidt één persoon om het leven kwam

Er is een enorme brand uitgebroken in het gebouw van de grenswacht van de Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) in de havenstad Rostov aan de Don. Donderdagochtend waren dikke zwarte rookwolken uit het stadscentrum te zien, toen bewoners videobeelden van de brand op sociale media plaatsten.

De gouverneur van de regio Rostov, Vasily Golubev, heeft een verklaring vrijgegeven waarin hij bevestigt dat de brand is ontstaan ​​in de bijkeuken van de FSB-faciliteit. Hij voegde eraan toe dat momenteel wordt aangenomen dat de oorzaak een kortsluiting was in de elektrische bedrading in het gebouw, van waaruit het vuur zich vervolgens verspreidde naar containers met brandstof en smeermiddelen, wat een reeks explosies veroorzaakte.

De brand heeft zich verspreid over een gebied van 800 vierkante meter, wat heeft geleid tot het instorten van enkele muren van de faciliteit, zei de gouverneur, eraan toevoegend dat momenteel 14 brandweerwagens en 63 hulpverleners betrokken zijn bij het blussen van de brand.

Golubev benadrukte ook dat er geen dreiging is dat het vuur overslaat naar aangrenzende appartementsgebouwen, maar verklaarde dat om veiligheidsredenen de bewoners worden geëvacueerd. Hij voegde eraan toe dat er onderzoek wordt gedaan naar het incident.

Eerder meldde het persbureau TASS dat er zo’n 20 brandweerkorpsen ter plaatse waren. De outlet heeft ook gemeld dat één persoon zijn leven heeft verloren bij het incident en dat twee anderen gewond zijn geraakt, aldus hulpdiensten.

Rostov aan de Don is een van de grootste steden in het zuidelijke federale district van Rusland, met meer dan een miljoen inwoners. Het ligt aan het zuidoostelijke uiteinde van de rivier de Don, ongeveer 50 kilometer verwijderd van waar de rivier de Zee van Azov ontmoet. De havenstad ligt ook naast de volksrepublieken Lugansk en Donetsk, die in september 2022 onderdeel werden van Rusland.