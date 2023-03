De Aziatische markten maakten dinsdag een diepe duik, toen de impact van de sluiting van twee Amerikaanse banken tijdens het weekend weergalmde, met tekenen dat ook Europese aandelen een klap zouden krijgen.

Beleggers ontvluchten de sector uit angst voor een mogelijke Amerikaanse bankencrisis, vergelijkbaar met de financiële crisis van 2008.

Wat is er met de markten gebeurd?

Aandelenmarkten stonden flink in het rood in de Aziatische handel in belangrijke markten zoals Tokio, Hong Kong, Seoul, Sydney, Taipei, Manilla, Jakarta, Bangkok, Shanghai, Mumbai en Singapore.

Japans leidende en meest gerespecteerde aandelenindex Nikkei daalde met 2,2%, terwijl de Tokyo Stock Exchange Banks-index meer dan 7% daalde. Ondertussen daalden de aandelen van Hong Kong in HSBC en Standard Chartered tot meer dan 5%.

Bankaandelen in Singapore en Australië leden ook onder dalingen.

“Maatregelen van de autoriteiten hebben tot nu toe een Amerikaanse bankrun op deposito’s voorkomen, maar waren niet voldoende om een ​​bank onder leiding van investeerders af te wenden”, zei Rodrigo Catril van de National Australia Bank tegen het Franse persbureau AFP.

“Het risico op een financiële crisis blijft groot en beleggers haasten zich om hun blootstelling aan de sector te verminderen.”

Bij de eerste deals daalde de Londense FTSE 100-index met 0,6% tot 7.503,85 punten vergeleken met het einde van de handel op maandag.

Waarom zijn beleggers bang?

Vrijdag trokken Amerikaanse toezichthouders de stekker uit Silicon Valley Bank bij het grootste bankfaillissement sinds de financiële crisis van 2008/2009 na een plotselinge run op deposito’s.

Zondag volgde de Signature Bank in New York, toen de Amerikaanse Federal Reserve stappen ondernam om het systeemvertrouwen te versterken.

SVB, een belangrijke geldschieter voor tech-startups, was de 16e grootste bank in de VS.

De aanhoudende renteverhogingen om de inflatie te beteugelen eisten echter hun tol van de activa van de bank, evenals van de klanten van de bank, wat leidde tot een migratie van deposito’s. De bank moest obligaties met verlies verkopen om de opnames te dekken.

De Amerikaanse president Joe Biden probeert de angst voor een bankencrisis weg te nemen Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

De Amerikaanse autoriteiten beloofden snel steun aan andere kredietverstrekkers en spaarders, toen de vrees voor een dreigende financiële crisis toenam. De stap stelde investeerders enigszins gerust, maar aandelen in verschillende Amerikaanse banken werden gehamerd uit angst voor een beheer door klanten.

Beleggers wachten gespannen op nieuwe beslissingen, aangezien de Amerikaanse Federal Reserve volgende week bijeenkomt over de rentetarieven.

rmt/rc (AFP, Reuters)