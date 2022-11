Beurteilung der Berlin-Wahl: Zwischen Wahlkampf und Einheit

Stand: 16.11.2022 07:11 Uhr

Das Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofs zur Berliner Wahl wird heute erwartet. Die Parteien bereiten sich bereits auf eine Wiederholung vor, für die Landesregierung ist es ein Spagat.

Von Konrad Spremberg, rbb

Ist das noch Parteitagsrhetorik oder schon Wahlkampf? „Wir machen keine Schlabberpolitik“, rief Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ihren Genossinnen und Genossen auf dem Berliner SPD-Parteitag am vergangenen Wochenende vor laufenden Fernsehkameras zu. „Wir brauchen eine funktionierende Verkehrswende!“ sagte der SPD-Politiker.

Spätestens jetzt ist klar, wer sich angesprochen fühlen soll: Die Spitzen-Grünenfrau Bettina Jarasch, Berlins aktuelle Verkehrssenatorin, war vor gut einem Jahr Giffeys Konkurrentin für das Bürgermeisteramt. Bald soll sie wieder offiziell dabei sein.

Das Verfassungsgericht des Landes Berlin will heute eine Entscheidung über die Gültigkeit der Berliner Wahlen im September 2021 bekannt geben. Es geht um die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirkstagen und um die Frage, ob und in welchem ​​Umfang sie stattfinden müssen wiederholt werden.

Wahlchaos mit Folgen

Der Berliner Wahltag am 26. September 2021 war einst chaotisch. Vor den Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen, in einigen gab es teilweise falsche oder gar keine Stimmzettel. Der parallel stattfindende Berlin-Marathon erschwerte die Versorgung. In der Folge blieben mehrere hundert Wahllokale bis weit nach 18 Uhr geöffnet, einige mussten tagsüber zeitweise schließen. Das Gericht ist nach vorläufiger Einschätzung davon überzeugt, dass diese Störungen so gravierend sind, dass sie die Zusammensetzung der Berliner Parlamente beeinflusst haben könnten.

Die Berliner Regierungsparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke sollten beachten, dass es sich nicht um eine normale Legislaturperiode handelt. In den Augen vieler Beobachter hat der Wahlkampf nach einem Jahr gemeinsamer Regierung längst wieder begonnen. Ein Streit um eine zeitweilig vom Verkehr befreite Einkaufsstraße – die Friedrichstraße – hatte sich Ende Oktober zu einer Grundsatzdebatte zwischen den Spitzenkandidaten Giffey und Jarasch entwickelt. Es ging um juristische und fachliche Kompetenzen, es wurde persönlich.

Angeschlagen und großzügig

Inzwischen zeigt sich aber, dass die Berliner Koalition jetzt gut funktioniert, kurz vor der Gerichtsentscheidung vielleicht sogar besonders gut – schließlich haben alle drei Regierungsparteien ein Interesse an einer guten Atmosphäre. Die Koalitionspartner haben am Wochenende ein Berliner Finanzpaket zur Abfederung der aktuellen Krisen um weitere 400 Millionen Euro auf insgesamt drei Milliarden aufgestockt. Darin enthalten sind große Summen für die Schulsanierung und den Nahverkehr, traditionell wichtige Wahlkampfthemen in Berlin. Die Opposition stimmte einstimmig dagegen.

Der jüngste Berliner Trend aus rbb24 Abendshow und die „Berliner Morgenpost“ vom September sieht immer noch eine Mehrheit für die Regierungskoalition, allerdings mit deutlichem Vorsprung bei den Grünen. Die Umfrage ist keine Prognose, stärkt aber neben den Grünen vor allem CDU und AfD. Beide Parteien hoffen, von einer möglichen Neuwahl zu profitieren.

Giffey würde zunächst im Amt bleiben

Sollte die SPD nach einer Neuwahl keine Mehrheit mehr im Abgeordnetenhaus haben, ist unklar, ob Giffey von sich aus zurücktritt – technisch gesehen würde sie vorerst im Amt bleiben. Laut Berliner Grundgesetz braucht sie als Regierende Bürgermeisterin das Vertrauen des Abgeordnetenhauses. Je nach Wahlergebnis könnte für die SPD auch eine Koalition mit CDU und FDP eine Option sein, die sie bereits nach der letzten Wahl in Betracht gezogen hatte.

Es ist davon auszugehen, dass Giffeys Rücktritt auch die weitere Zusammensetzung des Senats verändern würde. Die Besetzung wichtiger Ämter obliegt weitgehend der Regierung. Der parteilose Wirtschaftssenator Stephan Schwarz hat in einem Interview mit dem Berliner „Tagesspiegel“ bereits angekündigt, keiner Regierung unter einer anderen Führung angehören zu wollen.

Weitere Verzögerung unwahrscheinlich

Kommt es zu einer Neuwahl, dann voraussichtlich am 12. Februar 2023. Die gesetzliche Frist zwischen dem Nichtigkeitsurteil und der Neuwahl beträgt maximal 90 Tage. Das Bundesverfassungsgericht könnte die Bestellung bestenfalls verschieben, aber das ist äußerst unwahrscheinlich: Ein direkt Betroffener, etwa ein Abgeordneter, müsste dort vorläufigen Rechtsschutz beantragen, und Karlsruhe müsste entsprechend entscheiden.

Aus rechtlicher Sicht wird das Urteil des Berliner Verfassungsgerichts ebenso spannend wie für das politische Establishment Berlins. Noch nie gab es so eklatante Wahlprobleme, die eine Invalidität so wahrscheinlich gemacht haben wie jetzt. Das Scheitern der Berliner Wahlorganisation muss historisch gewesen sein.