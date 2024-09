“Het doel is ervoor te zorgen dat de volgende stap wordt gezet”, zei hij in de Mitteilung der Commerzbank. Der bishige vorige Manfred Knof heeft de opsichtsraad van Jens Weidmann in september de Entscheidung-mitgeteilt gegeven, terwijl hij de Amtszeit als vorige zender anzustreben. De actieve Amtszeit läuft Ende 2025 ab.

De president- en benoemingscommissie van de onderzoekstarieven hebben intern een geordende kandidaat die extern befaamd is, en de jetzt verabschiedetete ösung dem Gesamtaufsichtsrat empfohlen. De rekening is een grote stimulans.

Verandering in de strijd om te overleven

De volgende keer wordt de Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer (56) aangesteld als Stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Welnu, zowel Bettina Orlopp als Michael Kotzbauer zullen er tijdens hun leven bij zijn. Nu de beoordeling van de rol van de financiële autoriteiten is vastgesteld, is dit het geval. Voor de Übergangszeit na de Stabübergabe weiterführen Bettina Orlopp die Rolle als Finanzchefin in Personalunion.

“Terwijl Bettina Orlopp een ideale Nachfolgelösung an der Spitze der Commerzbank-gefunden had, die we in één keer konden opzetten”, zei Weidmann. Als architecten van de strategie in 2027 is Bettina Orlopp, ook Michael Kotzbauer für Wachstum, Profitabilität, Kundenfokus en Zusammenarbeit. Gerade in de fase van de bank die de kosten van de verantwortlichkeiten gescheiden houdt. “Mijn grote dank gaat uit naar Manfred Knof, vanwege de sterke inzet en strategische steun die de Bank heeft kunnen bieden, wat een groot succes is”, aldus Weidmann.

De Commerzbank is nu actief in één dochteronderneming met de Italiaanse Grossbank Unicredit. Liegen de entsprechen Genehmungen vor, so könnte Unicredit schon kaal 21 Prozent an der Commerzbank stopn. De Commerzbank heeft haar eigen grote acties in aanmerking genomen. Bondskanselier Olaf Scholz heeft de Unicredit-Vorstoß behandeld als een „unfreundliche Attacke“.