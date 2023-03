Online adviesbureau BetterHelp heeft ermee ingestemd om 7,8 miljoen dollar te betalen om de aanklacht van de Federal Trade Commission te schikken dat het op ongepaste wijze gevoelige gegevens van klanten deelde met bedrijven als Facebook en Snapchat, zelfs na te hebben beloofd deze privé te houden. Het voorgestelde bevel, aangekondigd door de FTC op donderdag, zou hetzelfde gedrag in de toekomst verbieden en vereist dat BetterHelp enkele wijzigingen aanbrengt in de manier waarop het omgaat met klantgegevens.

Volgens de toezichthouder beloofde het aanmeldingsproces voor de service van het bedrijf “consumenten dat het hun persoonlijke gezondheidsgegevens niet zou gebruiken of vrijgeven, behalve voor beperkte doeleinden.” De FTC beweert echter dat het bedrijf in plaats daarvan “e-mailadressen, IP-adressen en informatie over gezondheidsvragenlijsten van consumenten heeft gebruikt en bekendgemaakt aan Facebook, Snapchat, Criteo en Pinterest voor reclamedoeleinden.”

De FTC zegt ook dat het bedrijf klantenservicemedewerkers valse scripts heeft gegeven om te proberen gebruikers gerust te stellen dat het geen persoonlijk identificeerbare of persoonlijke gezondheidsinformatie deelde na een rapport uit februari 2020 van Jezebel enkele van zijn praktijken blootlegde. De klacht van de commissie beschuldigt het bedrijf van het misleiden van klanten door een HIPAA-zegel op haar website te plaatsen, ondanks het feit dat “geen enkele overheidsinstantie of andere derde partij (BetterHelp)’s informatiepraktijken heeft beoordeeld op naleving van HIPAA, laat staan ​​vastgesteld dat de praktijken voldeden. de vereisten van HIPAA.”

“BetterHelp heeft de meest persoonlijke gezondheidsinformatie van consumenten verraden voor winst”, zegt Samuel Levine, directeur van het FTC-bureau voor consumentenbescherming, volgens het persbericht van het bureau.

Als de bestelling van de FTC uiteindelijk doorgaat, gaat de $ 7,8 miljoen naar klanten die zich tussen 1 augustus 2017 en 31 december 2020 voor de service hebben aangemeld. Hier zijn enkele andere dingen die BetterHelp zou moeten doen:

De vereisten zouden grotendeels van kracht zijn voor de komende 20 jaar. De FTC zegt dat de overeenkomst een openbare commentaarperiode van 30 dagen zal doorlopen voordat zij een definitief besluit neemt over de uitvoering ervan. Het is echter vermeldenswaard dat het voorstel door de commissie is aangenomen met 4 tegen 0 stemmen, dus het lijkt behoorlijk wat steun te hebben.

Door akkoord te gaan met het bevel, erkent of ontkent BetterHelp veel van de beschuldigingen die de FTC tegen haar heeft ingebracht niet. In een verklaring op zijn website noemt het bedrijf zijn praktijken “industriestandaard”, maar zegt: “we begrijpen de wens van de FTC om nieuwe precedenten te scheppen rond consumentenmarketing, en we zijn blij om deze kwestie met het bureau te regelen.” Het verduidelijkt ook dat het nooit informatie zoals “namen van leden of klinische gegevens van therapiesessies” heeft gedeeld met “adverteerders, uitgevers, sociale-mediaplatforms of andere soortgelijke derde partijen”.

Het is niet de eerste keer dat er zorgen worden geuit over BeterHelp of andere aanbieders van online geestelijke gezondheidszorg. Vorig jaar stuurden wetgevers, waaronder senator Elizabeth Warren (D-MA) en Ron Wyden (D-OR), een brief naar BetterHelp met het verzoek om informatie over welke gegevens de service verzamelde, hoe deze werd gebruikt en hoe deze op elkaar inwerkte en openbaar werd gemaakt haar omgang met online adverteerders en socialemediabedrijven. Mozilla heeft ook gezegd dat toen het 32 ​​apps voor geestelijke gezondheid beoordeelde, bleek dat 28 van hen de informatie van mensen met andere bedrijven deelden.