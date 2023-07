Am Mittwochabend kam es auf der Blumenstraße in Bornheim-Waldorf in Fahrtrichtung Kardorf zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei kam ein 21-Jähriger gegen 23:30 Uhr mit seinem VW von der Straße ab und landete knapp vor einem Baum am Zaun eines Autohauses. Er und sein Beifahrer blieben unverletzt.