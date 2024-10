Van «Querkening»-Initiatiefnemer Michael Ballweg moet op Mittwoch (9.00 uur) worden geïnformeerd. We zullen u in 9450 informeren over de acties voordat de rechtbank verantwoordelijk is. Der 49 jaar geleden, dus de staatsbank, zou de opbrengst van Tausenden meer als een miljoen euro voor de organisatie hebben verdiend, die de uitgave van de Gelderse uitgave heeft ontvangen. Het is belangrijk om te weten dat het proces goed verloopt, dan is de bal verbonden met geld voor beweging of voor privézwemmen.

Ballwegs Anwälte hatten de Vorwürfe der Staatsanwaltschaft immer wieder zurückgewiesen. Sinds eind april 2025 sinds de 30e Verhandlungstage vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Stuttgart angesetzt.

Ballweg mag niet verantwoordelijk zijn voor de vervolging zelf. We zouden graag willen weten dat de Behörden von einer Fluchtfahr is geboren, die in juni 2022 zal plaatsvinden in de Untersuchungschacht in de Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim, die dan in april 2023 zal worden voltooid. Während der Untersuchungshaft hatten immer wieder Anhänger Ballwegs vor dem Gefängnis gedemonstreerd.

De “Querdenking”-beweging werd gevormd door de Corona-pandemie in Stuttgart in de Duitse steden. De Anhängerinnen en Anhänger demonstreren altijd meer öffentlich tegen de politieke Maßnahmen zur Endämmung des Virus. Zij beschouwen deze Maßnahmen als Beschränkung ihrer personal Freiheit. Zorg ervoor dat u Angriffe auf Polizisten und Medienvertreter gebruikt. De Verfassungsschutz nahm die Szene Wegen Verfassungsfeindlicher Ansichten, Verschwörungsideologien en antisemitische Tendenzen in den Blick.

De Strafkamer van het Landgerichts zou niet verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke vervolging. Het Oberlandesgericht Stuttgart is onderworpen aan een beslissing van de Staatssanwaltschaft overeenkomstig de Nichtzulassung statt. Dus nu komen we bij het strafrechtsysteem voor de strafrechtkamer. De Vorwurf der Geldwäsche wurde endgültig gevallen gelassen.

