Met een bijdrage van 55.000 euro voor de Hanze voor Kinderbescherming in het jaar voor een sociaal initiatief: Met de hoofdprijs voor de Heldenvereniging voor de Toekomst van Onderwijs en Persoonlijke Ontwikkeling (Bielefeld) met hulp van het project „Heldenakademie“ Ehrt, vertel de Veranstalter mit. Verdomd de HanseMerkur das Eintreten für einen stabilen Werte- en Normenrahmen gegen Bedroeven door (Cyber-)Mobbing en Gewalt. Nog drie instellingen – de Zwitserse Vereniging „Aktion Zivilcourage“ voor Democratische Organisatie in de Kindertijd, de inclusieve Fußballverein „Bananenflankenliga“ van de federale overheid en de hessische Vereniging „Dup15q eV“ – ontvingen Anerkennungspreis en ontvingen gedwongen 10.000 euro.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Klimaatwandeling in Hamburg :

Hamburg wird warmer, nasser, heißer, trockener

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Aachener Friedenspreis :

Omas gegen Rechts en Jugendinitiative bekommen Aachener Friedenspreis

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Volgers van Coronamassnahmen :

Weniger Bewegung – meer Angst



Het resultaat is een prijs en één enkel initiatief, dat wordt ondersteund door de Duitse Hanze: The Wahl field dieses auf das in Hamburg und Berlin laufende Programm «TeamUp» der Organization War Child Deutschland, das geflüchtete tete und durch Traumatisierte Kinder unterstützt.

Bedeutung solidarischen Handelns groter denn je

“Met de positieve impact van de positieve ontwikkelingsinitiatieven voor het welzijn van kinderen en jongeren is de ontwikkeling van een sociale gemeenschap belangrijk”, zegt Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender van HanseMerkur, beiden van de Preisverleihung in Hamburg. «Ihre Beispiele zei, dass Engagement en Toleranz oursere Gesellschaft targen. In Zeiten von Unsicherheit en Unfrieden in veld Teilen der Welt ist de Bedeutung solidarische Handelns groter denn je. Dit is de kracht van de hele gemeenschap, die heel helder en vol leven is, vooral voor jou, dat je gescheiden bent van de rest van je leven.»

Met de HanseMerkur Preis für Kinderschutz zijn er individuele personen, particuliere initiatieven en groepen in Duitsland die ook verantwoordelijk zijn voor hun zorg en zich zeer sterk inzetten voor hun belangen voor de belangen van kinderen en jongeren. Houd er rekening mee dat aan de volgende 183 projecten een prijzengeld van ruim 1,4 miljoen euro is toegekend.

© dpa-infocom, dpa:241001-930-248739/1