Der deutsche Autokonzern Volkswagen bereitet seit Juni ein umfangreiches Sparprogramm vor. Bis 2026 sollen die Renditen der Kernmarke steigen. Jetzt will VW mit dem Betriebsrat über die geplanten Milliardeneinsparungen verhandeln. Der Betriebsratschef Cavallo kritisiert die Renditeziele.

Volkswagen nimmt Verhandlungen mit dem Betriebsrat über die geplanten Milliardeneinsparungen für die ertragsschwache Hauptmarke VW auf. „Wir haben immer gesagt: Bis zum Herbst werden wir an einem überzeugenden Gesamtpaket arbeiten, inklusive Zielbildern für jede Abteilung und jeden Standort – unterlegt mit konkreten Maßnahmen“, sagte Markenchef Thomas Schäfer am Dienstag laut Auszügen an die Belegschaft in Wolfsburg aus im VW-Intranet veröffentlichten Reden. „Wir werden dies in den nächsten Wochen dem Betriebsrat vorlegen und gemeinsam besprechen.“ Ziel ist es, hinter verschlossenen Türen eine tragfähige Lösung für die Mitarbeiter und das Unternehmen zu finden.

Volkswagen kündigte im Juni ein Performance-Programm an, um die Profitabilität innerhalb von drei Jahren zu senken. Die Volumenmarke soll die Rendite von 3,6 Prozent, die VW 2022 erreichte, bis 2026 auf 6,5 Prozent steigern. Durch Effizienzsteigerungen und Einsparungen sollen dafür rund zehn Milliarden Euro frei werden. „6,5 Prozent Rendite sind die Basis dafür, dass Volkswagen wieder an die Spitze zurückkehrt – mit Top-Qualität und Mobilität für alle“, betonte Schäfer vor mehr als 10.000 Mitarbeitern in Halle 11 der Wolfsburger Zentrale. Tausende weitere Mitarbeiter nahmen per Livestream an der Versammlung teil, bei der auch der neue Tiguan vorgestellt wurde.

„Schon der perfekte Sturm“

Betriebsrätin Daniela Cavallo machte gegenüber der Belegschaft deutlich, dass sie den Renditezielen kritisch gegenübersteht. „Das Zielbild einer Rendite von 6,5 Prozent ist kein Bild, das die Belegschaft mitnimmt“, sagte Cavallo laut Redeauszügen. „Das ist nicht der Kompass, den wir hier brauchen“, fügte sie hinzu. Cavallo kritisierte, dass in der Belegschaft bereits über mögliche Hebel für das Sparprogramm spekuliert worden sei, es bislang aber keine offiziellen Ankündigungen des Managements gegeben habe. Einzelne Führungskräfte arbeiten bereits an Modellrechnungen für den Personalabbau in ihren Verantwortungsbereichen. Auch Ideen zum Thema Outsourcing machten die Runde. Zugleich lobte der Betriebsratschef die Zusammenarbeit mit Vorstandsvorsitzender Oliver Blume und Markenchef Schäfer.

Dies ist eine notwendige Grundlage zur Bewältigung der „Mehrfachkrise“ eines endlichen Verbrennungsmotorengeschäfts, des langsamen Hochlaufs der Elektromobilität, aktueller Lieferengpässe, des Digitalisierungsdrucks und der neuen Tech-Konkurrenz aus China. „Es ist bereits der perfekte Sturm, auf den wir zusteuern“, sagte Cavallo.