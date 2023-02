Betreten Sie das atemberaubende 2-stöckige Apartment von RHONY-Star Erin Lichy

Bravoholics, trefft euch Erin Lich.

Die Immobilienmaklerin und Geschäftsfrau, die die Hauptrolle spielen wird Die wahren Hausfrauen von New York City wenn die Bravo-Serie für Staffel 14 mit einer komplett überarbeiteten Besetzung zurückkehrt, nimmt E! Neuigkeiten in ihrem atemberaubenden Haus in Tribeca. Sie wird auch offen über ihre Karriere, Familie und langjährige Liebe zu ihren Housewives-Vorgängern.

„Früh RHONY war es für mich, ich habe es so sehr geliebt“, sagte Erin exklusiv zu E!. „Ich dachte, sie wären hysterisch, ich dachte, sie wären echt. Ich fühlte mich mit vielen der Geschichten sehr verbunden.“

Geboren und aufgewachsen auf der Upper West Side, dem neuen Bravo-Star, der Kinder teilt Levi8, Layla5 und Elia3, mit Ehemann Abraham LichiSie schwärmte: „New York ist mein Zuhause. Ich liebe es, dass ich das New York repräsentieren kann, das das New York für mich ist und für meine Kinder sein wird.“

Nachdem Erin bereits im Alter von 19 Jahren, während sie noch auf dem College war, in die Immobilienbranche eingestiegen ist, arbeitet sie jetzt bei Eklund Gomes neben einer anderen Bravolebrity: Millionen-Dollar-Auflistungen‚ Fredrik Eklund.