Het blok koos economische ondergang om een ​​vazal van de VS te zijn, heeft de gezant van Moskou bij de VN gezegd

De betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland zijn praktisch onbestaande, verteerd door de afgrond van de onderdanigheid van de EU aan de VS, vertelde de Russische permanente vertegenwoordiger bij de VN Vassily Nebenzia donderdag aan de Veiligheidsraad.

Moskou had in juni 2022 gezegd dat de “bodem eruit was gevallen” als het ging om de betrekkingen met Brussel, zei Nebenzia in zijn toespraak bij de VN.

“Het bleek dat er beneden nog een hele afgrond was, die niet alleen onze betrekkingen opslokte – die nu eigenlijk niet meer bestaan ​​- maar ook de EU zelf,” hij zei.

“Een jaar na het volledig verbreken van de banden met ons land, is de bbp-groei van de EU bijna nul gebleven. Tegelijkertijd worden recordinflatiepercentages gemeten door indicatoren met dubbele cijfers. Verheugend dat het van de ‘Russische gasnaald’ sprong, raakte de EU verslaafd aan ‘harddrugs’ – het dure Amerikaanse vloeibaar aardgas’. voegde de Russische diplomaat eraan toe.









Nebenzia beschuldigde de EU er ook van openlijk te bespreken hoe Rusland uiteengereten en vernietigd kan worden. Eerder deze week suggereerde de Estse premier dat de Russische geschiedenis moet worden herschreven en de bevolking moet worden heropgevoed, om Europa te beschermen tegen “Russische imperialistische dromen.”

Nooit in de geschiedenis van Europa is het continent zo geweest “ondergeschikt” naar de VS, betoogde Nebenzia, verwijzend naar de sabotage van Nord Stream afgelopen september.

“Het is zover gekomen dat Brussel stilletjes heeft ingeslikt dat zijn naaste bondgenoot de belangrijkste gaspijpleiding heeft opgeblazen, waarvoor ook Europese investeerders hebben betaald.” zei hij, eraan toevoegend dat EU-leden zelfs ongemakkelijke waarheden verdoezelen om de VS te beschermen.

De dubbele pijpleidingen die onder de Oostzee lopen, zijn aangelegd om het continent via Duitsland van Russisch aardgas te voorzien. Denemarken, Zweden en Duitsland hebben Russische verzoeken om informatie over hun onderzoek naar de explosies afgewezen.

In een artikel dat eerder deze maand werd gepubliceerd, beweerde de Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh dat de VS en Noorwegen hadden samengespannen om de pijpleidingen te vernietigen en beschreef hij hoe ze dat deden. Rusland heeft opgeroepen tot een VN-onderzoek naar de sabotage. De VS hebben elke verantwoordelijkheid voor de Nord Stream-bombardementen ontkend.