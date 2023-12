Der Eindruck von Besuchern der ersten Tage des Weihnachtsmarktes täuscht nicht: Sicherheit speelt abermals eine noch grotere Rolle als bereits in den Vorjahren. Omdat we ons bewust zijn van de socialezekerheidsdiensten in het licht van de werkvereisten van de veiligheidstroepen, mogen we dit beleid niet in detail bespreken. Er zullen andere mensen in Frankfurt zijn zodra er een beschermings- en veiligheidsbeleid voor de stad is, de mooie experts van de eerste hulp, de politie, het Ordnungsamt en het VVV-kantoor en het Congres van Frankfurt (TCF), evenals de ontvangst van het Volksfeste en de kerstmarkten voor de Großereignisse in Frankfurt erarbeitet hat.

De zichtbare veranderingen op de openluchtkerstmarkt Montag sinds de zomervakantie, die rond de Römerberg, Hauptwache, Roßmarkt of de Paulsplatz loopt, zijn nu open en zijn tijdens de Roßmarkt in de richting van de Hauptwache open voor het verkeer, zodat er weinig passagiers zijn. De TCF beschikt over deze installaties en voorbereidingen voor de kerstmarkt in de dagen van de NFL-evenementen. De American Professional Football League trekt mensen uit de centrale plaats met hun vrienden.

De nieuwe stemsystemen zijn erg handig bij het gebruik van wegversperringen en betonblokken of als er tijdens de bouw barrières worden geplaatst: ze zijn nu minder zichtbaar en mobiel. Sinds zertifiziert. Anders zouden betonplaten niet van elkaar kunnen worden gescheiden als ze niet konden worden gespleten. Betonsplijter, die in combinatie met een betonsplijter kan worden gebruikt, kan ook worden gerepareerd.

Mainz als Vorbild

“Nicht nur unsere Besucher dürfen zelf noch sicherer fühlen. Bovendien heb ik zin in een echte verandering”, zegt Thomas Feda. De TCF-Geschäftsführer hadden een lange levensduur in het moderne systeem, maar waren ook eleganter in het stadsbeeld. Als u uw reis met een stadsdelegatie naar Mainz wilt voortzetten, zou de Parade Beispiel niet aanwezig zijn voor de Einsatz temporerer Anlagen gilt, zonder te hoeven wachten tot het stationaire Poller-systeem nuttig is voor het toekomstige potentieel van Terror-voertuigen in de Fußgängerzonen der Altstadt zu verhindern.



Nu rijden er nog maar weinig voertuigen door de straten voor de Weihnachtsmarkt op de Roßmarkt.

:



Afbeelding: Aaron Leithäuser



In Frankfurt is het verkeer afhankelijk van de flexibiliteit van de inkooptechnologie. “Betonblokken zijn niet volledig veranderd, ze zijn niet volledig vernietigd en ook niet ontworpen om goed te werken”, zegt Feda. Deze nieuwe barrières zijn niet geschikt voor deze stad vanwege de verschillen in de betonconstructie van de gebouwen, ze zijn ook nuttig voor hun eigen veiligheid en geborgenheid.







Voor de TCF wordt de kerstmarkt en een test voor de Fußball-Europemeisterschaft georganiseerd, in de zomer worden spelletjes met spelletjes in Frankfurt georganiseerd en voor een citymarketingorganisatie Fanzone aan de Main tijdens een beveiligingsconcept.

In het licht van de kerstmarkt blijft er, zeker sinds de komst van de politiekorpsen, een geheim bestaan. Het Polizeipräsidium heeft details over de einsatztaktische Gründen in Schweigen. De Zahl der Einsatzwagen, die sindsdien in de Paulskirche staat, zal een garantie kunnen bieden voor een eventuele krachtstoename. Meer dan de helft van de auto van de man staat tijdens de laatste dagen van de advent, sinds de Amokfahrt op de Berlijnse Breitscheidplatz voor de jaren die zijn vervuld, sinds het concept van veiligheid is gekomen, vooral voor de kerstmarkt van eerste kerstdag.