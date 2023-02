Bethenny Frankel houdt het echt als het gaat om haar gezondheidsproblemen.

De Echte huisvrouwen van New York City aluin werd openhartig over haar gevecht met posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom (POTS).

“Er waren enkele opmerkingen over mijn gezicht dat er anders uitzag in recente video’s, dus hier is waarom”, schreef Bethenny, 52, op Instagram op 23 februari. “Ik ben opgeblazen, gezwollen en ik ben 4 pond aangekomen, in 3 dagen want mijn lichaam klampt zich wanhopig vast aan al het water dat het kan.”

POTS is een aandoening die ervoor zorgt dat je hart sneller klopt dan normaal wanneer je overgaat van zitten of liggen naar opstaan, volgens de Cleveland Clinic.

Maar zoals Bethenny opmerkte, dragen verschillende factoren bij aan haar eigen persoonlijke gezondheidsproblemen. “Ik lijd aan chronische ernstige uitdroging”, legde ze uit. “Ik heb altijd een extreem lage bloeddruk en uitdroging ervaren, maar het is exponentieel erger geworden.”

En als je hoogte en een droog klimaat combineert dat vergelijkbaar is met het klimaat dat ze momenteel ervaart in Aspen, Colorado, zegt Bethenny dat er extra uitdagingen naar boven komen.