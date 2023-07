Im Laufe ihrer Ein Baumhügel Im rewatch-Podcast, der im Juni 2021 startete, äußerten sich Bethany, Sophia und Hilarie sowohl am Set als auch außerhalb oft offen über ihr Leben. Und sie schwelgten nicht nur in Erinnerungen an die langjährige Serie, die nach neun Staffeln im Jahr 2012 endete, sondern schreckten auch vor schwierigen Themen nicht zurück, darunter Vorwürfe wegen Fehlverhaltens gegen den Schöpfer Mark Schwahn. (Er hat sich nie mit den Vorwürfen befasst.)

Wie Sophia es ausdrückte, beschlossen die drei Schauspielerinnen – die auch als Produzenten des Podcasts fungieren –, das Tell-All-Projekt ins Leben zu rufen, mit der Absicht, sich auf das Gute zu konzentrieren, das aus der Show hervorging.

„Für uns ging es wirklich darum, unsere Show zurückzugewinnen“, erklärte Bush in einem Interview im Januar 2022 CBS-Morgen. „Es ging darum, all die Freude und die Kraft zurückzugewinnen und den Müll rauszubringen.“

Sie fügte hinzu: „Und das fühlt sich für uns wirklich sehr, sehr gut an. Es hat uns ermöglicht, unsere Show völlig zu lieben. Und nicht kitschig zu sein, aber es fühlt sich an, als könnte sie auch ein Modell für die Heilung für andere Menschen sein. Reklamation fühlt sich hübsch an.“ knallhart, wenn ich das so sagen darf.