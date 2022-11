Beth erfährt in Staffel 5, Folge 4 – Hollywood Life, von Jamies Sohn

Galerie ansehen





Folge 4 von Gelbstein Staffel 5 beginnt mit Beth in einer Gefängniszelle. Sie sitzt immer noch hinter Gittern nach diesem Streit an der Bar. Sie wird freigelassen und trifft Jamie von Angesicht zu Angesicht. In einem seltenen Moment hat Jamie endlich etwas gegen Beth. Sie denkt, dass dies leicht unter den Teppich gekehrt wird, aber Jamie sagt, dass es nicht so einfach ist.

Jamie erklärt, dass er, wenn die Frau, die Beth angegriffen hat, keine Anklage erhebt, den Bezirksstaatsanwalt bitten wird, Beth gegenüber etwas Nachsicht zu zeigen. Er fügt hinzu, dass, wenn diese Kneipenschlägerei die Presse erreicht, dies eine große Peinlichkeit für „ihren Vater“ sein wird. Beth sticht das Messer in Jamies Rücken und erinnert ihn daran, dass John es ist Sie Vater. Sie befiehlt Jamie, die Frau davon abzuhalten, Anklage zu erheben.

Jamie hilft Beth, einen Rechtsstreit zu vermeiden

Nach einem kurzen Treffen mit seinem Team trifft John auf die US Fish and Wildlife Officers. Sie wollen über die Wölfe reden. Einer der Beamten sagt John, dass sie glauben, dass die Wölfe auf seiner Ranch getötet und die Halsbänder zurück in den Park transportiert wurden. Sie sind davon überzeugt, dass Johns Cowboys diese Wölfe getötet haben. John ruft Rip über die Freisprecheinrichtung an und fragt nach den Wölfen. Rip streitet alles ab, wie er soll. Ein anderer Beamter warnt John, dass dies wirklich schlimm für ihn werden könnte, wenn sie weitere Beweise finden.

Jamie ruft John an und erklärt ihm den Bar-Kampf in Beth. Genau das tut Johannes nicht müssen sich jetzt damit auseinandersetzen. Er sagt Jamie, er solle ihn einfach auf dem Laufenden halten, wie alles läuft. Jamie wartet darauf, dass die Frau am Bozeman-Bahnhof ankommt, und sie trägt ein knorriges blaues Auge.

Die Frau besteht darauf, Anklage zu erheben, aber Jamie verrät, dass sie ebenfalls strafrechtlich verfolgt werden könnte. Es gibt keine Selbstverteidigung in einer Kneipenschlägerei. Jamie drängt sie in eine Ecke und gewinnt diese für Beth.

Kayce und Monica halten die Beerdigung für ihren Sohn ab. Mo und andere Männer aus dem Reservat helfen, das Grab von Baby John in der Nähe des Familienfriedhofs auszuheben. Rip und die Cowboys stolpern über die Ausgrabung und Rip steigt herunter, um zu helfen.

John isst mit Lynelle zu Mittag und erzählt ihr alles über die Verhaftung von Beth. Lynelle sagt, wenn das nicht verschwindet, ignoriere es einfach. John fragt sich, was passieren wird, wenn Beth verurteilt wird. Lynelle sagt John, dass er Beth begnadigen könnte, aber das würde das Ende seiner politischen Karriere bedeuten. Davon rät sie dringend ab. Als John eine mit Wölfen in Verbindung stehende Umweltgruppe zur Sprache bringt, drängt Lynelle John, sich von ihnen fernzuhalten.

Beth erfährt von Jamies Sohn

Jamie holt Beth aus dem Gefängnis ab und fährt sie mit seinem Auto nach Hause. Sie entdeckt den Autositz auf dem Rücksitz und erfährt, dass er einen Sohn hat. Sie beginnt ihn im Auto anzugreifen. Er ist gezwungen, das Auto anzuhalten, bevor er zusammenstößt. Beth springt aus dem Auto und Jamie jagt ihr hinterher. Beth ist am Boden zerstört, dass Jamie ein eigenes Kind hat und sie es nie bekommen wird. „Dich in diese Klinik zu bringen, ist das größte Bedauern meines Lebens“, sagt er ihr.

Beth fragt, nach wem Jamies Sohn benannt ist, und er sagt ihr die Wahrheit. Das macht Beth noch wütender und sie geht weiter die Straße hinunter. Jamie sagt, dass außer ihr niemand in der Familie von seinem Sohn weiß. „Ich werde ihn dir wegnehmen“, droht Beth. „Wenn du ihn das nächste Mal siehst, kannst du ihm einen Abschiedskuss geben, denn er ist so gut wie weg.“ Sie geht weiter die Straße entlang. Jamie geht zurück zu seinem Auto und schreit. Er weiß, dass Beth es ernst meint. Er trifft fast Beth, als er schnell losfährt.

John und Beth beobachten die Beerdigung von Baby John aus der Ferne. John nutzt diese Gelegenheit, um Beth nach ihrer Zeit im Gefängnis zu fragen. Beth hat nicht das Gefühl, dass sie hier sein sollte, also geht sie weg. John sagt ihr, dass Kayce und Monica wissen müssen, dass sie sich genug um sie kümmern, um zu bleiben. Nach der Beerdigung sagt Rainwater John, dass sie über die Absage des Flughafenprojekts und die Jobs sprechen müssen, die er dabei gestrichen hat. John willigt ein, zum Reservat zu kommen.

John tröstet Monica nach der Beerdigung ihres Sohnes

John setzt sich neben Monica neben das Grab ihres Sohnes. John öffnet sich gegenüber Monica und verrät, dass er damals etwa 18 Stunden lang einen Bruder hatte. Sein Name war Peter. Er wurde früh geboren, und damals konnten sie nicht viel tun. John erzählt Monica, dass der Verlust seine Mutter abgehärtet hat und sie nie wieder versucht hat, Kinder zu bekommen.

John erzählt Monica, dass ihr Junge genau wie sein Bruder ein „perfektes Leben“ geführt hat. „Alles, was er kannte, warst du. Dass du ihn geliebt hast“, sagt er. Das ist genau das, was Monika hören musste. Monica und John umarmen sich. Als er auf Kayce trifft, sagt John, dass die Benennung des Babys nach ihm mehr bedeutet, als sie jemals wissen werden. John gibt Kayces Abzeichen zurück. Kayce bleibt bei seiner Rücktrittsentscheidung.

Rip und John unterhalten sich über die Ranger und die Wölfe. Rip sagt ehrlich, was wirklich passiert ist. Er gibt zu, dass er versucht hat, die Halsbänder zu überlisten, aber er konnte es nicht. Er entschuldigt sich und sagt, dass die Wölfe an einem Ort sind, wo niemand sie jemals finden wird.

Beth untersucht Jamies neuestes Treffen

Summer wird aus dem Gefängnis entlassen und findet heraus, dass John auf sie wartet. Sie hat eine überwachte Freilassung für 6 Monate und John lädt sie ein, auf der Ranch zu bleiben. Sie betont, dass ihre Beziehung rein beruflich bleiben muss.

Jamie und Sarah essen zusammen zu Abend, und sie will ganz offen einen Weg finden, die Annullierung des Flughafens rückgängig zu machen. Sie fährt fort, ihre Krallen in Jamie zu stecken. Sie betrinken sich an der Bar, während Beth sie aus der Ferne beobachtet.

Als sie eine dampfende Verabredung im Badezimmer haben, kommt Beth herein und durchsucht Sarahs Handtasche. Sie macht ein Foto von ihrem Führerschein und sucht sie später im Internet nach. Sie findet heraus, dass Sarah über ihre Identität lügt. Beth hört Schritte hinter sich und sieht Summer durchs Haus gehen. Beth konfrontiert sie in der Küche, offensichtlich nicht glücklich darüber, dass John Summer hierher zurückgebracht hat. Beth muss sich in den frühen Morgenstunden betrinken, um mit all diesen Entwicklungen fertig zu werden. Ihr Leben wird immer komplizierter. Gelbstein Staffel 5 wird sonntags auf Paramount Network ausgestrahlt.