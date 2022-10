Betfred Super League: Jake Wardle schließt sich den Wigan Warriors mit einem Dreijahresvertrag an | Nachrichten aus der Rugby-Liga

Die Wigan Warriors haben mit Center Jake Wardle einen Dreijahresvertrag unterschrieben; Mit dem Umzug gehen Sam Halsall und Jack Bibby bei dauerhaften Verträgen in die entgegengesetzte Richtung zu den Huddersfield Giants





Die Wigan Warriors haben die Unterzeichnung eines Dreijahresvertrags mit Center Jake Wardle angekündigt, und der Wechsel sieht vor, dass Sam Halsall und Jack Bibby bei dauerhaften Verträgen in die entgegengesetzte Richtung zu den Huddersfield Giants gehen.

Wardle kam durch die Huddersfield’s Academy und gab 2016 sein Debüt für den Verein. Nachdem er sowohl für die Giants als auch zuletzt für die Warrington Wolves gespielt hat, hat der Außenverteidiger in 62 Spielen in der Super League 22 Versuche erzielt.

Der in Halifax geborene Wardle ist ein englischer Nationalspieler, der Anfang dieses Jahres sein Try-Scoring-Debüt bei einem Sieg über die Combined Nations All Stars gegeben hat. Er spielte auch beim Sieg der England Knights gegen Frankreich am vergangenen Wochenende mit.

„Es ging alles ziemlich schnell. Ich möchte die Gelegenheit mit beiden Händen nutzen. Einer der Hauptgründe für mein Kommen war Matty Peet, der mich seit meinem 16. Lebensjahr kennt“, sagte Wardle.

„Der Verein spricht für sich selbst – ich möchte dem Verein noch mehr Erfolg bescheren und Trophäen gewinnen. Die Einrichtungen sind unglaublich und erstklassig.

Cheftrainer Matt Peet hat „hohe Erwartungen“ an Jake und freut sich darauf, ihn und seine Familie im Club willkommen zu heißen.

„Er ist ein Spieler, den wir während seiner gesamten Entwicklung bewundert haben, und er ist eine Ehre für die Huddersfield Giants Academy. Wir sind zuversichtlich, dass er hervorragend zu Wigan passen wird“, sagte Peet.

Wardles Ankunft sieht zwei Abfahrten vor, wobei Halsall und Bibby den entgegengesetzten Weg nach Huddersfield gehen. Nachdem Halsall die Wigan’s Academy durchlaufen hatte, spielte er 17 Mal in der ersten Mannschaft für die Warriors und erzielte dabei acht Versuche.

In ähnlicher Weise kam Prop Forward Bibby durch das System und machte einen einzigen Senior-Auftritt – sein Try-Scoring-Debüt gegen Hull KR im August dieses Jahres.

„Wir wünschen Sam alles Gute in Huddersfield, er ist ein guter junger Mann und wird eine großartige Ergänzung für ein starkes Giants-Team sein“, sagte Peet. „Jack hat ein hervorragendes Jahr in der Reserve und auf Leihbasis hinter sich. Er ist sehr professionell und fleißig; wir wünschen ihm viel Erfolg.“

Zu allen drei Spielern fügte Executive Director Kris Radlinski hinzu: „Wir haben einige Jahre hart daran gearbeitet, Jake zu rekrutieren. Er ist ein aufregender Spieler, der sehr gut in unseren Spielstil passen wird. Für einen jungen englischen Nationalspieler seine lange Vereinszugehörigkeit ist ein großer Coup.

„Auf der einen Seite freuen wir uns, Jake zu rekrutieren, aber wir sind ebenso traurig, Sam zu verlieren. Er ist ein wunderbarer Typ, an den wir alle viel denken, aber nachdem wir die letzten zwei Jahre als Leihgabe bei verschiedenen Vereinen verbracht haben, ist es jetzt Zeit dafür ihm, sich als regelmäßiger Starter zu etablieren.

„Jack steht am Anfang seiner Reise und wenn man seinen Einsatz und sein Engagement beurteilen kann, wird er eine gute Karriere haben. Wir wünschen Sam und Jack alles Gute.“