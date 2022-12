Besuchen Sie Jessica Simpsons „Winter Wonderland“-Familienurlaub

Jessica Simpson hat einfach eine wunderschöne Weihnachtszeit.

Zum Auftakt der Wintersaison helfen die Modedesignerin und ihr Mann Eric Johnson packten ihre Koffer und versammelten ihre Großfamilie für eine besondere Reise nach Aspen, Colorado.

Auf Bildern, die am 6. Dezember in den sozialen Medien gepostet wurden, war Jessica zu sehen, wie sie mit ihren Kindern einen verschneiten Kurzurlaub genoss Maxwell10, As9 und Vogel3. Und wenn das nicht genug Spaß war, Papa Joe SimpsonSchwester Ashlee Simpson Ross und Schwager Eva Ross machte mit beim Spaß.

„Winter Wonderland“, schrieb Jessica auf Instagram, als sie nur einige ihrer vielen Erinnerungen an die Reise teilte. „Espe [heart emoji]“

Was also hielt diese eng verbundene Crew gebucht und beschäftigt? Zunächst einmal genossen Jessicas „Schneehasen“, wie sie sie liebevoll nannte, viel Skifahren. Und abseits der Berge nahm sich die Familie Zeit, um in der Stadt einzukaufen und jede Nacht in ihrer Hütte warm zu bleiben.