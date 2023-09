Besuch in Lampedusa: Von der Leyen will eine EU-Lösung finden

Stand: 17. September 2023 18:07 Uhr

In Lampedusa sind so viele Flüchtlinge angekommen, dass es für Migranten und Bewohner unerträglich ist. EU-Kommissionschefin von der Leyen hat reingeschaut – und Lösungsansätze vorgestellt.

Von Christina Schmitt, ARD-Studio Rom

Als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Aufnahmelager in Lampedusa betritt, drängen sich Flüchtlinge um sie.

In ihrer Pressemitteilung eineinhalb Stunden später wird sie über ihren Besuch vor Ort Folgendes berichten: „Wir haben die unglaubliche Bevölkerung von Lampedusa kennengelernt, wir haben mit den Mitarbeitern des Aufnahmezentrums gesprochen.“ In diesen Tagen tat die Bevölkerung „ihr Bestes“, um die Menschen zu unterstützen, die es auf die Insel geschafft hatten.

Gleichzeitig sei ihr aber auch klar geworden, dass die Situation schwierig sei – und dass es einer europäischen Lösung bedarf.

Letzte Woche kamen so viele Menschen in Lampedusa an, dass die Aufnahmeeinrichtung völlig überlastet war – eine unzumutbare Belastung sowohl für die Helfer als auch für die Migranten: „Ich hatte zwei Stücke Brot. Sie teilten es auf acht Menschen. Verhungert“, sagt einer Frau: „Jeder ein kleines Stück, schrecklich hungrig.“

Er sei seit fast sieben Tagen hier, sagt ein Tunesier. „Es gibt kein Essen, keine Kleidung, wir haben immer noch die gleichen Klamotten wie bei unserer Ankunft. Es gibt keine Duschen, nur einen Geruch.“

Einige der Flüchtlinge müssen unmenschliche Bedingungen ertragen.

Unmenschlich Bedingungen

Zeitweise waren rund 7.000 Menschen in der Aufnahmeeinrichtung untergebracht – ausgelegt war sie für 680. Seit einigen Tagen bringen die Behörden Flüchtlinge auf das italienische Festland oder nach Sizilien. Aber das ist keine Lösung. Noch immer kommen täglich Hunderte Migranten auf der Insel an.

Die Bürger von Lampedusa fühlen sich hilflos – und fordern Lösungen. „Wir wollen nicht, dass Lampedusa zu einem Freiluftgefängnis wird“, sagt einer von ihnen. „Wir sind für die Aufnahme, eine ordnungsgemäße Aufnahme, eine legale“, ein anderer.

Meloni fordert eine europäische Lösung

Der innenpolitische Druck auf Premierminister Meloni wächst. Deshalb lud sie den Präsidenten der EU-Kommission auch nach Lampedusa ein: In ihrer Presseerklärung an diesem Tag forderte sie noch einmal Lösungsvorschläge – europäische noch dazu: „Ich sehe den Besuch nicht nur als Geste der Solidarität gegenüber Italien, sondern als Geste der Verantwortung Europas sich selbst gegenüber – denn die Grenzen Italiens sind die Grenzen Europas.“

Die einzige Möglichkeit besteht darin, Migranten aufzuhalten, bevor sie Nordafrika verlassen. Zudem muss das Migrationsabkommen mit Tunesien bald auf den Weg gebracht werden – das nordafrikanische Land soll Hilfsgelder erhalten und im Gegenzug stärker gegen illegale Grenzübertritte vorgehen.

„Wir entscheiden, wer in die EU kommt“

Von der Leyen antwortet dann auf Melonis Forderung nach einer härteren Linie in der Asylpolitik: Wir haben eine Verpflichtung als Teil der internationalen Gemeinschaft, „diese haben wir in der Vergangenheit erfüllt und das werden wir auch heute und in der Zukunft tun.“ Aber: Das werden wir „Entscheiden Sie, wer unter welchen Bedingungen in die Europäische Union kommt – und nicht die Schmuggler.“

Am Ende ihres Besuchs ist klar: Von der Leyen will illegale Migration bekämpfen. Sie möchte das Mittelmeer künftig stärker überwachen, auch mit Hilfe von Frontex und den nordafrikanischen Ländern. Außerdem will sie die legale Migration erleichtern – ihrer Meinung nach die Voraussetzung, um bei illegaler Einreise noch strenger vorzugehen.