Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat bei seinem Besuch in Kiew weitere Zusagen zu deutschen Waffenlieferungen gemacht. Aus Beständen der Bundeswehr sollen unter anderem 14 Kampfpanzer Leopard II geliefert werden. Das kam in Kiew gut an.

Dornblüth, Gesine | 08.02.2023 um 06:23 Uhr